Elena Sofia Ricci l’improvviso lutto poche ore fa, il triste addio sui social: ‘Non dimenticherò mai i giorni insieme’

Elena Sofia Ricci ha voluto con un post molto triste dire addio ad una persona che ha fatto parte della sua vita artistica e non: il triste addio

Una triste notizia per tutti quella che Elena Sofia Ricci ha dato stamattina. Non poteva mancare il suo commento, pieno di dolore per una persona scomparsa che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cinema e nel cuore dei suoi colleghi.

Elena Sofia Ricci pubblica un post su Instagram per la morte del collega Carlo Delle Piane

È deceduto a Roma alla veneranda età di 83 anni l’attore Carlo Delle Piane. A comunicare la triste notizia è stata la moglie Anna Crispino. L’attore aveva alle spalle ben 70 anni di fruttuosa carriera nel corso dei quali aveva collaborato con alcuni dei più celebri registi e attori, ricordando i molteplici successi al fianco di Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Totò, De Sica e tanti altri, fino al proficuo decennio con Pupi Avati.

Di recente, Elena Sofia Ricci, dopo aver appreso la notizia, ha dedicato all’attore scomparso un post su Instagram molto commovente, nel quale ha inserito come didascalia:

“Ciao Carlo.🌹 non dimenticherò mai i giorni insieme… con il mio maestro Pupi… Antonio….i tanti amici e colleghi….sei stato un’artista dal cuore grande… e un uomo di infinita dolcezza. Grazie. Salutaci Nik ..”.

Elena Sofia Ricci, pseudonimo di Elena Sofia Barucchieri, è una delle attrici italiane più conosciute nel panorama della filmografia.

E’ risultata anche vincitrice di moltissimi premi, tra cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì (1990) e per Loro (2019), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella (1988).

La carriera di Elena nel cinema e nel teatro

Non si è, inoltre, “accontentata” di questo, vincendo 3 Nastri d’argento, 1 Globo d’oro, 4 Ciak d’oro, 1 Grolla d’oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

Ma Elena non è solo un’attrice di successo, è anche una donna molto premurosa e questo post sul suo collega l’ha dimostrato a pieno. Speriamo che, da lassù, Carlo Delle Piane possa apprezzare le commoventi parole di Elena!