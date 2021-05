Una delle attrici italiane più brave Elena Sofia Ricci che ha fatto conoscere agli italiani, il suo grande talento interpretativo, con grandissimi successi televisivi come Che Dio ci aiuti e I Cesaroni ma anche con performance teatrali degne di nota.

Poche ore fa, l’attrice si è mostrata in una veste inedita, più naturale. I suoi capelli hanno suscitato più di un commento.

Una versione inedita di sè. Siamo abituati a vedere in TV Elena Sofia Ricci con acconciature eleganti e impeccabili. A quanto pare però i suoi capelli hanno tutt’altra forma e dimensione.

Elena ha mostrato ai fan il suo riccio selvaggio, in un cambio look inedito. Dopo i successi televisivi l’attrice si regala qualche ora di spensieratezza con i fan giocando con i suoi ricci e capricci.

Tantissimi i fan che hanno commentato la sua voluminosa acconciatura. C’è chiaramente chi la preferisce con il look liscio e a chi questa versione più naturale piace di più. I commenti però sono decisamente positivi.

A Elle, di recente l’attrice ha rivelato un retroscena sul suo passato: un’insicurezza fisica che si fa fatica ad immaginare essere lei una bellissima donna. A darle un aiuto ad accettarsi, l’analisi:

Ho iniziato la psicoterapia dopo aver provato qualunque cura e, dopo neanche un anno, l’ occhio si è aperto, piano piano lo sguardo è cambiato e con lui tutti i lineamenti del viso. Uno scintillìo in più che mi sono portata nella vita e in scena. È forse questa la maturità? Oggi non ho più l’ansia dell’apparenza».