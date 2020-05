Elena Santarelli è intervenuta di recente nel Web Format di Paolo Bonolis, La Stanza del Medico. La dichiarazione spiazza il pubblico

Di recente è andato in onda il secondo appuntamento con La Stanza del Medico, il nuovo web format di Paolo Bonolis in onda sui canali di SDL TV.

Ospiti della seconda puntata il Medico Chirurgo Rory De Vita e la Show Girl Elena Santarelli intervenuti entrambi per trattare una delle tematiche più delicate e chiacchierate degli ultimi anni, il mito dei ‘no vax’.

Poi la spiazzante dichiarazione della moglie di Bernardo Corradi in diretta. Scopriamo tutti i dettagli.

Elena Santarelli spiazza il pubblico

La Showgirl, madrina del Progetto Heal, come è noto negli ultimi anni ha combattuto al fianco del suo piccolo Giacomo, nella sua battaglia contro un tumore cerebrale.

La Santarelli a tal proposito rivela che spesso ha dovuto fare i conti, con gli integralisti ‘no vax’, e con le dicerie secondo cui la malattia del figlio sarebbe stata innescata proprio dai vaccini a cui lui in passato era stato sottoposto:

‘Per farti capire quanto diventa assurdo il linguaggio delle persone nei confronti di un genitore che in questo momento sta affrontando una malattia’

ha aggiunto con amarezza l’ospite di Paolo Bonolis.

Rory De Vita interviene sulle argomentazioni dei No Vax

Dopo le parole della Santarelli, interviene il Medico Chirurgo, Rory De Vita, il quale rivela che ‘le argomentazioni dei no vax sono basate sulla pericolosità dei vaccini e sulla loro inutilità. Parlano di speculazione economica da parte dei grandi gruppi farmaceutici che hanno grandi guadagni dai vaccini’.

Poi aggiunge rivelando che questo ‘è indubbiamente vero’, ma il ‘tutto il resto è inaccettabile’, soffermandosi sul fatto che ogni atto medico può comportare delle conseguenze più o meni gravi ed è per questo motivo che il paziente deve firmare, in quanto deve essere consapevole del trattamento a cui sta per sottoporsi, qualunque esso sia.