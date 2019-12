Sporgenza anomala sul petto, Elena Santarelli: follower preoccupati, la showgirl risponde ai fan

Elena Santarelli preoccupa i fan, la strana sporgenza sopra il seno mette in allerta i suoi followers: ecco cosa ha la showgirl

La bellissima Elena Santarelli è tornata di nuovo sulla bocca del gossip, questa volta però per una foto pubblicata qualche ora fa sui suoi social. La showgirl infatti dopo un periodo davvero drammatico per lei e la sua famiglia, ha deciso di regalarsi una bellissima vacanza, per rilassarsi e dimenticare almeno per un po quel periodo che ha segnato particolarmente la sua vita e quel di suo figlio Giacomo.

Elena Santarelli e il tumore di Giacomo

La lotta contro la malattia del figlio Giacomo è stata veramente dura. Spesso infatti durante le intervista la bellissima Santarelli ha spiegato più volte di aver affrontato tutto con grande difficoltà. Momenti davvero duri per la sua famiglia ma sopratutto per Giacomo che ha dovuto affrontare, nella sua piccola vita. già un momento molto difficile. Tra chemio e cure varie fortunatamente però Giacomo sta bene.

La giovane Elena infatti proprio per questi momenti molto difficili, ha deciso di prendersi una vacanza dopo tanti mesi di inferno. La giovane infatti, si trova insieme alla sua famiglia alle Maldive e finalmente si sta godendo un po di relax.

Elena Santarelli preoccupa i fan

La giovane showgirl infatti, sui social, sta pubblicando una serie di foto insieme alla sua bella famiglia, mentre si gode il sole e il mare. Nell’ultima foto pubblicata dalla Santarelli però molti fan si sono preoccupati di una protuberanza che emerge sopra il seno della showgirl.Elena infatti sfoggia un bellissimo costume che la fasciano alla perfezione. Ma qualcosa cattura lo sguardo dei fan, che inevitabilmente non possono non notare il bozzolo che emerge sul corpo della showgirl.

In molti infatti hanno notato quella sporgenza sul corpo della Santarelli e in molti si sono chiesti cosa fosse:

“Che hai? Sembra tipo sopra al petto una cisti”. “Sono ossa”, risponde schietta la Santarelli. https://www.instagram.com/p/B6kRpnMICDQ/?utm_source=ig_embed

“Che hai sul petto Elena?”. “Le protesi”, ribatte la showgirl c. “No, va beh, io ti amo”, “Mitica”, la replica di Elena fa sorridere i suoi fan

Ma a quanto pare in tanti si dicono seriamente preoccupati per quella sporgenza, non sembrano affatto ossa secondo alcuni fan.