Elena Santarelli ‘Io e mio marito litighiamo spesso’: l’amaro sfogo dopo la malattia del figlio:

Elena Santarelli ricomincia con accanto il marito Bernardo Corradi, la piccola Greta, 3 anni, e Giacomo, il suo piccolo uomo di 9 anni che ha vinto la terribile lotta contro un tumore cerebrale.

La malattia di Jack l’ha resa più matura, l’ha cambiata nel profondo. Adesso la 37enne non fa più programmi, si gode le piccole cose e vuole solamente “una vita serena, senza più traumi”, come lei stessa confida a Oggi.

“Anche per l’estate, non ho fatto programmi. La vita ti insegna che oggi sorridi e domani piangi, quindi niente più programmi. La mattia di Jack mi ha fatto maturare, sono cresciuta, mi sento cambiata. Voglio soltanto una vita serena, niente più traumi”

Elena svela di essere una mamma particolarmente affettuosa con i suoi dolci bimbi, ma di saper anche mantenere il pugno di ferro quando serve. Infatti, se da un lato è così dolce che cerca costantemente il contatto fisico con i suoi figli, dall’altra non transige sul rispetto delle regole, che sono fondamentali:

Elena è sposata con Bernardo Corradi e, dopo aver superato la paura iniziale dopo la remissione del tumore del figlio Giacomo/Jack, i due hanno festeggiato assieme a lui i loro 5 anni di matrimonio a New York:

“Sono felice, ma non voglio che si pensi che la mia famiglia è perfetta. non siamo la famiglia del mulino bianco. spesso litigo con mio marito perché sono una persona pesante e puntigliosa”

Sulla sua vita familiare rivela di avere un unico progetto: vuol stare bene e vuole che non ci siano più trami di questa enorme portata da affrontare. Nell’ambito professionale, invece:

“Ho un sogno in grande: mi piacerebbe condurre un talk show al femminile, stile david letterman. so che e’ un progetto ambizioso, ma mi piace sognare in grande”