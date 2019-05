Elena Santarelli, l’imbarazzante rivelazione: ‘Ho vietato a mio marito di farlo’

Elena Santarelli ha vistato suo marito a partecipare a Ballando Con Le Stelle: la rivelazione inedita della showgirl laziale

Elena Santarelli è una dei volti più amati e seguiti sui social. Di recente ha dichiarato che ha vietato a suo marito di partecipare alla trasmissione di Milly Carlucci, ecco il motivo.

L’inedita rivelazione della showgirl

Uno dei volti più amati del piccolo schermo è quello di Elena Santarelli. La showgirl laziale è molto attiva sui social e non manca mai di condividere la sua vita con i suoi numerosi fan. Qualche settimana fa, l’attrice romana ha condiviso una notizia che ha reso felice chi da sempre la segue. Il figlio Giacomo, che dal 2017 combatteva la sua battaglia personale contro il tumore, è finalmente guarito. La guarigione del suo primo figlio, nato dal matrimonio con l’ex calciatore Corrado Bernardi, ha riportato un po’ di serenità in famiglia. Un messaggio ricco di speranza per chi, ancora oggi, combatta contro la malattia.

Nella puntata andata in onda ieri 25 maggio 2019, la showgirl si è lasciata andare ad una inedita rivelazione su suo marito, ecco cosa ha detto.

Elena Santarelli: il motivo del suo divieto

Come ogni sabato è andato in onda su RAI Uno un nuovo appuntamento con Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni insieme a Rita Dalla Chiesa, Marco Coruzzi e Elena Santarelli. In studio si è parlato dello show di Milly Carlucci e proprio in quel momento che la showgirl si è lasciata andare in un confessione sul quiz show dell RAI. In particolare, la conduttrice è intervenuta affermando che ha vietato a suo marito, Corrado Bernardi, a prendere parte dello show. Il motivo? Beh pare che la showgirl sia molto gelosa del marito. All’ex calciatore era stato proposto di entrare nel cast del programma, ma Corrado ha rifiutato anche perché non si sarebbe sentito a suo agio in un contesto del genere.