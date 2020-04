‘Così ho capito se avevo il Covid-19’ Elena Santarelli la confessione in...

Elena Santarelli è intervenuta recentemente nell’arco del programma Italia Si. La confessione della showgirl sul spiazza il pubblico: ‘Così ho capito se avevo il Coronavirus’

Elena Santarelli è una delle Showgirl più ammirate dal pubblico italiano.

Molto attiva sui social è seguita da milioni di follower, che l’appoggiano e la sostengono nel suo nobile progetto di sensibilizzazione e raccolta fondi per l’Associazione Heal che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro cerebrale pediatrico.

Un particolare tipo di tumore contro cui per lunghi anni ha combattuto anche suo figlio Giacomo. Dopo la dura battaglia, la showgirl si è trovata dinanzi un’altra prova, ovvero proteggere la sua famiglia, e in particolare il figlio dal mostro invisibile, il Coronavirus.

Recentemente è intervenuta nell’arco del programma Italia Si, condotto da Marco Liorni. Scopriamo di più.

La battaglia contro il Covid-19

Nel corso della puntata di Italia Si, andata in onda lo scorso 4 Aprile 2020, la Madrina del Progetto Heal è intervenuta in collegamento Skype insieme a Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi, e Manuel Bortuzzo .

Insieme hanno affrontato un argomento che sta molto a cuore gli italiano, e che in queste settimane fa da padrone in ogni remoto angolo delle Tv, Radio e Social, il Covid-19 la cui pericolosità ha fatto si che venissero prese misure drastiche da parte del Governo in tutto il Paese.

In particolare però si è parlato durante la diretta dell’imminente arrivo della stagione primaverile, che con i suoi primi caldi e con i suoi pollini, potrebbe creare numerosi falsi allarmi a causa delle crisi allergiche.

A tal proposito la Santarelli ha spiegato dopo opportuno consulto medico come distinguere una crisi allergica dal contagio da Coronavirus.

Elena Santarelli: ‘Così ho capito se avevo il Coronavirus’

A tal proposito la Showgirl ha affermato, che secondo quanto consigliato dal suo medico di fiducia, in caso di persona allergica, è bene assumere un farmaco antistaminico senza cortisone.

Se alla somministrazione del farmaco i sintomi passano, allora si tratta meramente di allergia, al contrario potrebbe trattarsi di altro:

‘Facendo in questo modo, ho capito che la mia era solo un’allergia’

ha concluso Elena Santarelli.