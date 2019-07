Elena Santarelli in clinica dalla dottoressa per un trattamento necessario – Foto

Elena Santarelli fino a qualche mese fa ha vissuto l’incubo che nessuna mamma vorrebbe mai vivere: quella di un figlio malato, per fortuna il piccolo è guarito ore è lei che va in clinica

La opinionista di Italia Sì, modella, attrice e showgirl, Elena Santarelli, negli anni ha dimostrato di avere molto di più che la sola bellezza. Il suo corpo snello e longilineo e solo secondo alla sua intelligenza e al suo talento. L’abbiamo conosciuta di più da quando ha deciso di condividere con i pubblico la malattia di suo figlio Giacomo, ma forse proprio questa nefasta avventura dal lieto fine stupendo le ha dato modo di mostrare la parte più bella di sé, quella che non si vede con gli occhi. Sui social Elena continua a condividere momenti della sua vita. Ieri ha condiviso col web un momento della sua quotidianità.

Elena Santarelli in clinica per un trattamento al volto

Una bellissima come lei non avrebbe bisogno di nessun trattamento, ma per lavoro e anche per la sua personalità, Elena si sottopone regolarmente a dei trattamenti estetici non invasivi: maschere, massaggi, fanghi….Insomma, tutto quello che le donne non più ventenni dovrebbero fare per rallentare l’invecchiamento.

Elena Santarelli ieri è andata nella clinica dell’Alma care per una maschera speciale che le ha donato lucentezza, tonicità ed elasticità. Insomma, il volto, dopo quel trattamento è stato completamente rigenerato.

Elena dopo il trattamento si guarda Temptation Island

Dopo il trattamento, la showgirl ha voluto dedicare un po’ di tempo al totale relax guardandosi uno dei programmi più seguiti di sempre Temptation Island che ieri ha avuto tantissimi telespettatori come sempre. Il programma di Maria De Filippi, condotto da Filippio Bisciglia a quanto pare, piace molto anche ad Elena.

La Santarelli ha espresso il suo ironico parere su uno dei commenti che uno due fidanzati ha fatto per scagionarsi dalle accuse di tradimento. Elena adesso che la sua testa è sgombra da bruttissimi pensieri sta cercando di far svagare la sua mente, meritatamente. Ecco la foto del suo faccino ricoperto dalla maschera speciale.