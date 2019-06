Elena Santarelli in un centro salute: trattamento estremo per l’attrice – Foto

Elena Santarelli, dopo la guarigione del figlio Giacomo, sta cercando di curare anche se stessa. La conduttrice si è sottoposta ad un trattamento estremo

La bellissima showgirl Elena Santarelli ha finalmente ritrovato la serenità. La showgirl dopo la guarigione del figlio Giacomo ha cercato di riprendere la sua vita. Aveva messo un po’ tutto in stand by: da buona mamma ha preferito concentrarsi solo sulla famiglia e sul lavoro. Adesso che la sua mente è più sgombra vuole recuperare il tempo perduto.

Elena Santarelli si sottopone ad un trattamento estremo

Elena Santarelli ritrova il sorriso dopo la guarigione di Giacomo. Il figlio, come tutti sanno, aveva un tumore ma per fortuna adesso è guarito: grazie alla chemioterapia. Dopo tutto lo stress accumulato negli ultimi mesi, Elena ha bisogno di rigenerarsi.

Cosa ha fatto? Si è sottoposta alla crioterapia, un trattamento medico estetico molto in voga tra i vip: la crioterapia. Si tratta di un trattamento che prevede la totale immersione del corpo in una camera in cui la temperatura è molto bassa. Elena, infatti, non è la prima della televisione e dello spettacolo che l’ha fatto. Con lei anche Barbara D’Urso, Emma Marrone e altri nomi molto noti.

Elena Santarelli di nuovo felice

Adesso, nei suoi scatti condivisi sui social, nelle storie e nei post vediamo un’altra Elena. Il suo sorriso è più bello, luminoso e vero. La malattia di Giacomo gli aveva impedito di sentirsi così rilassata. Adesso, Elena è tornata con la sua bellezza e il suo buon umore.

Ora, dopo il viaggio in America con la famiglia, cosa farà? Sicuramente cercherà di divertirsi e rilassarsi, visto i mesi difficili con la consapevolezza del valore vero e puro della vita e della salute. E anche qualche trattamento per combattere il tempo che inesorabilmente avanza è d’obbligo! Anche se lei ancora non ne avrebbe bisogno.