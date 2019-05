Elena Santarelli, “Il tumore potrebbe ritornare”: il messaggio inquietante scatena l’ira della showgirl

Elena Santarelli ha da pochi giorni rivelato che suo figlio è guarito dal tumore, grazie alle chemio e alla radio. Sui social il male però non ha cura

La felicità può essere offuscata quando purtroppo si ha a che fare col mondo social. La bella Elena Santarelli, solo qualche giorno fa aveva dato ai fan l’attesissima notizia: suo figlio, dagli esami, risulta guarito. Un esempio di donna e di mamma, ma qualcuno non la pensa esattamente così.

Elena Santarelli contro i leoni da tastiera

La bella Elena Santarelli questa volta ha letteralmente perso le staffe. L’attrice, in questi giorni, ha esibito un sorriso che era da tempo velato da un po’ di angoscia e tristezza per via della malattia del figlio che la opinionista di Italia Sì ha rivelato essere un tumore cerebrale maligno.

Per fortuna, dagli ultimi esami risulta che il suo meraviglioso primogenito Giacomo è guarito. Una notizia stupenda che ha fatto gioire tutta la famiglia ma anche i suoi followers che non vedevano l’ora di sentire da lei queste bellissime parole. Purtroppo, ci sono anche i leoni da tastiera e uno di questo è recidivo.

Sotto una foto che la mostrava teneramente abbracciata ad una bambina, sua conoscente, che ha festeggiato la prima comunione. Una foto tenera e semplice, che avrebbe dovuto attirare solo commenti positivi.

Elena minaccia di denunciare l’Hater

Purtroppo, a volte, gli haters non si limitano a sputare cattiverie sul personaggio pubblico, ma vanno oltre e colpiscono i suoi familiari per fargli più male. Addirittura, questa volta, l’hater ha praticamente augurato al figlio dell’attrice di nuovo lo stesso male.

Elena, da persona intelligente e corretta, si è limitata a bloccarla e a denunciare tutto alla Polizia postale ancora una volta con la speranza che si riesca ad individuare la persona che si cela dietro queste false identità.

L’hater ovviamente, prontamente bloccato e segnalato da tutti i fan della bella Elena, si è ricreato celermente un altro account, con un cognome diverso per insultare di nuovo Elena e ritornare sul tema del cancro augurandole un ritorno della malattia. Qui vi mostriamo solo quello che è tornato a dire con un altro account.

Insomma, odio puro. Non dovrebbe essere possibile tutto questo e noi ci auguriamo che la Polizia postale possa presto rintracciare questo hater che è quasi diventato uno stalker per Elena e che per le cose che dice meriterebbe di pagarla. Ecco come ha risposto, la showgirl alle prime cattiverie gratuite.