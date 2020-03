Se*so all’aperto a Roma’ Elena Santarelli, la denuncia in Tv fa indignare il pubblico

Una denuncia pesante che ha fatto indignare e non poco il pubblico di Italia Sì. Elena Santarelli molto dura contro la coppia beccata all’aperto

Elena Santarelli è tornata di nuovo sotto la luce dei riflettori, questa volta a metterla sulla bocca del gossip, è una rivelazione imbarazzante fatta proprio ad Italia Si.

Elena Santarelli, la denuncia in diretta

La bellissima showgirl romana ha lasciato tutti senza parole il pubblico di Italia Si. A quanto pare infatti la bella Elena Santarelli nella scorsa puntata del 21 Marzo conduttrice insieme a Marco Liorni, è tornata a parlare di una situazione imbarazzante che ha lasciato tutti senza parole.La conduttrice in collegamento da casa a causa dell’emergenza sanitaria che ormai ha colpito tutta l”italia.

La showgirl infatti è in isolamento da ormai tantissimi giorni come molti italiani, ma durante la diretta ha deciso di dare voce ad una situazione davvero drammatica successa proprio tra le strade di Roma. La showgirl infatti ha affermato:

“Ho saputo da una mia amica, poco fa, che esiste un video di una coppia che oggi ha avuto un rapporto ses*uale in un parco qui a Roma…!”

la Santarelli ha lasciato tutti senza parole.

Atti osceni nel parco di Roma: l’indignazione della conduttrice

La bella Elena in collegamento con Italia Si, Sabato 21 Marzo ha fatto una rivelazione che ha lasciato il pubblico della Rai senza parole. La giovane n collegamento da casa, ha infatti rivelato un episodio che è successo qualche giorno fa:

“La coppia in questione è stata sorpresa precisamente nel parco dell’Eur, dove c’è il laghetto”.

Il conduttore Marco Liorni è rimasto senza parole. Ma poco dopo a prendere la parole è stato proprio Manuel Bortuzzo che ha sottolineato che quello commesso dalla coppia è un vero e proprio reato, non solo per l’emergenza covid 19 che prevedeva di stare chiusi in casa, ma proprio per atti osceni in pubblico. Insomma la rivelazione della Santarelli ha scosso tutto il pubblico di Italia Si.