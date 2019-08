Elena Santarelli furiosa dopo la morte di Nadia Toffa: ‘Chiedete perdono’: il triste sfogo

Elena Santarelli, il lungo messaggio di addio per la sua collega e amica Nadia Toffa: “Il mio pensiero va a tua mamma e al tuo papà…”

Una notizia che ha sconvolto l’intero Paese: questa mattina ci ha lasciati per sempre uno dei volti più amati del piccolo schermo, Nadia Toffa. I personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Elena Santarelli, hanno voluto salutarla sui social ma lei ha anche lanciato un messaggio contro gli haters.

Elena Santarelli: addio a Nadia Toffa

La vita di Nadia Toffa è radicalmente cambiata circa due anni fa quando fu colpita da un malore durante le riprese per un servizio de ‘Le Iene‘ a Trieste. Qualche mese più tardi, da quel malore che ha tenuto col fiato sospeso i fan, la conduttrice bresciana ha svelato di avere un tumore e di essere pronta a combattere la sua malattia, dimostrandosi sempre come una vera guerriera. Per molto tempo, ha condiviso la sua battaglia contro il tumore con i suoi seguaci ma qualcosa è cambiato negli ultimi mesi.

La conduttrice bresciana ha iniziato a non condividere foto o video della sua quotidianità e il suo silenzio per molti è sembrato un campanello d’allarme fino a questa mattina. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto non solo nel cuore della sua famiglia e amici, ma anche quelli che da sempre l’hanno sostenuta nel suo percorso verso la guarigione. Tra i numerosi messaggi di cordoglio, vi è anche quello di Elena Santarelli che ha commosso il popolo del web.

Il messaggio della showgirl laziale

Un lungo messaggio d’addio quello che la showgirl e conduttrice laziale ha voluto dedicare alla sua amica e collega, Nadia Toffa. Ma il suo pensiero va al dolore che in questo momento stanno provando i suoi genitori e non dimentica gli attacchi che la conduttrice bresciana ha dovuto subire sui social a causa della sua malattia: