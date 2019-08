Elena Santarelli ‘Senza pudore la condivisione della malattia’: la showgirl sbotta sui social

Elena Santarelli finisce nuovamente nel mirino degli haters, ma lei risponde duramente alle accuse: “State zitti, avete rotto”

La showgirl laziale, Elena Santarelli, ha deciso di rispondere alle critiche degli haters sul modo in cui ha trattato la malattia del suo piccolo Giacomo.

Elena Santarelli contro gli haters

La conduttrice di Italia Sì, spesso e volentieri, è costretta a difendersi dagli attacchi degli haters. Ogni giorno, i suoi account social sono bersaglio di persone che non fanno altro che criticare qualsiasi aspetto che riguardi la sua vita. Non molti giorni fa, infatti, Elena Santarelli ha pubblicato su Instagram alcune foto in bikini in una location da sogno. Tuttavia, come spesso accade sui social, la showgirl laziale è stata duramente criticata dagli haters. Per quale motivo?

Molti degli utenti in rete hanno criticato il suo aspetto fisico. C’è chi sostiene che la modella sia troppo magra e che segue una dieta rigida. In realtà Elena Santarelli, così come emerge dal suo account di Instagram, è una persona che tiene molto alla sua linea. Dieta bilanciata, attività fisica e di tanto in tanto qualche sgarro. Oltre ai Leono da Tastiera, per fortuna esistono anche persone che non si nutrono di invidia e di cattiveria che hanno commentato gli scatti in questione sostenendo che è in forma ed ha un bellissimo fisico. Nelle ultime ore, però ha scatenare l’ira della conduttrice laziale è stato un commento di un hater sul modo in cui ha trattato la malattia del piccolo Giacomo, ecco cosa ha detto.

La conduttrice laziale risponde agli haters

Il piccolo Giacomo ha scoperto di essere malato nel novembre del 2017. Grazie alle cure a cui si è sottoposto è guarito. Un utente però ha espresso la sua opinione accusando Elena Santarelli di non non aver trattato con il giusto riserbo la malattia del figlio. All’ennesima accusa, la conduttrice ha risposto così:

“Sei povera di contenuti, informati prima di parlare. Leggo solo cav*late da bar, paragoni la vita di una persona a quella di una persona non famosa con problemi. Ma tu lo sai tutto quello che ho fatto io per gli altri e per la Heal Onlus? Lo sai che quando vado in ospedale non per mio figlio non mi metto a fare stories?

La showgirl ha poi aggiunto: