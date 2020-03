Elena Radonicich, chi è l’attrice italiana protagonista di Bella da Morire?

Chi è Elena Radonicich, l’attrice nel cast di Bella da morire, la nuova fiction Rai in onda da domenica 15 marzo su Rai1

Scopriamo tutti i segreti di Elena Radonicich, dall’infanzia al successo come attrice, fino ad arrivare al prossimo debutto con Bella da morire.

Chi è Elena Radonicich

Nasce sotto il segno dell’Acquario a Moncalieri, il 5 febbraio del 1985, sotto il segno zodiacale dell’Acquario.

Sin da piccola coltiva il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo e si forma per diventare un’Attrice di grande spessore.

Da giovane, si diplomata nel 2009 al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Tra le sue esperienze più importanti, compaiono quelle al teatro, al cinema e in tv.

In tv recita sui set de I Liceali, Ris Roma 2 – Per un pugno di monete. Il debutto sul grande schermo, invece, avviene con Tutti al mare del 2011. Successivamente recita anche in Tutto parla di te e in Workers – Pronti a tutto.

Nel 2018 ha il privilegio di sfilare sul red carpet del Festival di Cannes dopo aver preso parte alla pellicola In my room. La donna è nota soprattutto per il suo ruolo di Stella Mariani nella serie tv La porta rossa.

Nel 2020 entra a far parte del cast di Bella da morire, la nuova fiction con Cristiana Capotondi, e diretta da Andrea Molaioli, in onda su Rai1 dal 15 marzo. La Radonicich interpreterà il ruolo di Sofia Scuderi.

Marito, figlia e curiosità

L’attrice ha origini slavo-tedesche da parte di madre, mentre la madre è italiana.

Per quanto riguarda la vita sentimentale della donna, è sposata con Gaetano Bruno, suo collega ne “La porta rossa”. La coppia ha una figlia, nata nel 2015, di nome Anna.

L’attrice ha anche un forte legame con la mamma, suo grandissimo punto di riferimento. La madre è molto presente e la Radonicich adora renderla partecipe di tutta la sua vita, inviandole spesso foto per documentare le sue attività.