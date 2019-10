Elena Morali dà scandalo sui social, la bellissima showgirl toglie tutto: via abiti e intimo. Lo scatto diventa subito virale

La bellissima Elena Morali ha lasciato i suoi fan senza parole. La bella Morali infatti, avrebbe postato sui social uno scatto al quanto bollente, facendo impazzire tutti i suoi fan,

Elena Morali choc sui social

La bella showgirl Elena Morali .dopo le diverse delusioni d’amore che spesso racconta in alcuni programmi di cui è ospite, ha deciso di regalare uno scatto al quanto provocante ai suoi amati followers. La giovane infatti come le altre sue colleghe è molto attiva sui social e quasi giornalmente posta video e foto della sua vita quotidiana. Eppure la Morali è riuscita ancora una volta ad essere sotto la luce dei riflettori del gossip. A quanto pare infatti, la bella Elena, ha postato una sua foto dove si mostra completamente senza vestiti. Un nudo però secondo tanti per niente volgare.

Elena Morali senza veli sui scoial

La bella showgirl ex concorrente dell’Isola dei famosi, ha pubblicato uno scatto bollente sui social, che ha sconvolto positivamente il suoi fan. La showgirl infatti si è mostrata completamente nuda su Instagram. Un nudo diverso secondo tanti, che lei stessa definisce quasi “normale”. La giovane infatti ha posato nuda per uno shooting diverso dal solito. Si tratta infatti di uno scatto con sfumature vintage in bianco e nero, che agli occhi di molti può apparire molto artistico e per niente volgare

La giovane infatti si presenta con il braccio sinistro intenta a coprire l’abbondante seno, mostrando la semplicità e la bellezza di un corpo nudo. Un look del tutto naturale, senza accessori, ma con i capelli spettinati e lasciati al naturale, per dare alla foto un tono semplice ma d’effetto. La stessa infatti, nella didascalia della foto si descrive cosi:

“Nudità. Quanto scandalo per un corpo nudo quando tutti noi nasciamo nudi e finiamo nudi”.

Lo scatto è stato apprezzato da moltissimi fan, che apprezzano la semplicità e la nudità della bella Elena Morali, altri invece, come sempre, hanno avuto da ridire sulla foto di nudo: