Elena Morali è tornata a parlare del suo ex fidanzato: ecco cosa ha detto.

Cosa ne penserà il suo attuale compagno, Luigi Mario Favoloso?

La storia d’amore tra Elena Morali e Scintilla

I due hanno fatto sognare milioni di telespettatori con il loro amore.

Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, è un noto comico e attore ma in tanti ancora lo conoscono per via del gossip e della sua lunga e travagliata storia con Elena Morali.

Attualmente non sappiamo se Scintilla sia fidanzato, ma siamo certi che dopo aver quasi sposato la bella showgirl, è rimasto molto segnato da questa love story.

L’ex Pupa de La Pupa e il Secchione, in passato ha rivelato nei vari salotti televisivi di aver tradito Gianluca a L’Isola dei Famosi baciando Marco Ferri.

Tra i due ci sono stati molti più bassi che alti, ma ora che tipo rapporto hanno? scopriamolo.

Elena Morali rompe il silenzio su Scintilla

Poco fa Elena Morali ha deciso di rispondere ad alcune domande da parte dei suoi fan, su Instagram.

Un follower le ha chiesto:

“Con Scintilla ti senti ancora?

Lei ha risposto dicendo che è una domanda che le viene posta di frequente per questo ha deciso di far chiarezza una volta per tutte.

La 31enne ha rivelato:

“Io e Scinti abbiamo deciso di non parlare più di nulla pubblicamente, nemmeno del fatto di rimanere amici, colleghi, partner ecc…”

Ha aggiunto:

“Se un giorno vorremmo parlarne vi scriverò io di tutto ciò. Fino ad allora vi chiedo per favore di non pormi più questa domanda.”

Scintilla è un uomo molto riservato e dopo quello che è accaduto non ama essere al centro del gossip.

Dalle dichiarazioni di Elena sembra che i due siano rimasti in buoni rapporti.

Leggi anche –> Storica coppia di Temptation Island annuncia il dolce evento – Foto