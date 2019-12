Il tanga si smarrisce tra i glutei tonici e sodi, Elena Morali incendia i social con il suo scatto incandescente

Elena Morali, l’ex naufraga dell’Isola dei famosi, manda in tilt i fan di Instagram: la bellissima showgirl posa quasi nuda per i followers

La bellissima showgirl Elena Morali ha incendiato i social con uno scatto che ha mandato in tilt i suoi fan. La showgirl infatti in occasione del natale, ha voluto fare un ” regalo” ai suoi followers che a quanto pare hanno gradito molto.

Elena Morali lato B da urlo

La giovane showgirl Elena Marali, si è fatta conoscere in passato grazie alla partecipazione di un programma televisivo La pupa e il secchione, dove i concorrenti erano divisi in coppie e si sfidavano in prove di cultura. Ma la giovane ha ottenuto il suo grande successo grazie alla partecipazione dell’Isola dei Famosi qualche anno fa. Ma questo successo l’ha portata a partecipare spesso e volentieri a dibattiti all’interno del programma di Barbara D’Urso.

Ma la showgirl però in queste ore, ha deciso di far parlare ancora di lei, con un video che ha lasciato i fan senza parole.

Elena nuda sui social

La giovane Elena, in occasione delle feste ha deciso di far parlare di se, questa volta con un video che ha pubblicato recentemente su Instagram. In vista del giorno di Natale, Elena infatti si è dedicata completamente agli addobbi, ai regali ma sopratutto ai suoi fan. La giovane infatti ha deciso di mostrare i suoi numerosi out-fit di natale attraverso un video sensualissimo, dove Elena senza vestiti ma con indosso solo la biancheria intima, si diverte a cambiare vestito a ritmo di musica.

La giovane ha mandato in tilt i fan, muovendosi a ritmo di musica in modo sensuale provocando gli ormoni di molti maschietti. Insomma pare che Elena ami provocare i suoi fan con questi video, ma cosa ne penserà il suo fidanzato Scintilla?