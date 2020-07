Elena Morali, appare nudo durante il video Favoloso: prova a censurare ma non riesce – Foto

Il video pubblicato sui social è da censura, Elena Morali riprende Luigi Favoloso completamente nudo nella stanza da letto: il web si scatena

Una delle coppie più chiacchierate degli utlimi mesi è, senza alcun dubbio, quella formata da Elena Morali e Luigi Favoloso. Dopo l’addio al comico Scintilla, la showgirl sembra essere felice con l’ex di Nina Moric e non manca di condividere scatti e video che li ritraggono insieme. Uno degli ultimi è da censura: mostra il suo fidanzato completamente nudo in stanza.

Elena Morali: il video da censura

Nelle ultime settimane, Elena Morali e Luigi Favoloso sono stati protagonisti delle riviste di cronaca rosa per alcune affermazioni da parte di Daniele Di Lorenzo, ex fidanzato della modella. In una delle ultime puntate di Live-Non è la D’Urso ( per approfondire, clicca su questo link), sono state mostrate alcune foto della showgirl insieme al giovane in un ristorante di Milano, poco dopo che la ragazza era stata in un bar del centro con il suo fidanzato. Le accuse del giovane non sono finite qui: ha anche dichiarato che la Morali non è innamorata del suo ragazzo. Pare che la showgirl abbia già agito per via legali contro quanto insinuato dal suo ex.

Di recente, la coppia è tornata a far parlare di sè per una clip condivisa su Instagram che ritrae Favoloso come mamma l’ha fatto.

Luigi Favoloso senza veli su Instagram

I due hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax presso Lago d’Iseo, così come mostrano gli scatti condivisi sui social. La loro storia d’amore procede a gonfie e non molte ore fa, Elena Morali, ha condiviso un video da censura su IG.

La clip in questione ritrae Luigi Favoloso completamente nudo, a nulla è serivito il tentativo di oscurare le sue parti initime.