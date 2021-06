Elena Morali pubblicato un video che fa sognare l’intero web: il lato b è in primo piano, non c’è bisogno dello zoom.

La showgirl è davvero una bomba sexy, non ci sono parole per descriverla.

Elena Morali, è sempre più bella

Quasi ogni giorno la showgirl fa sognare i suoi 1,2 milioni di follower che la seguono nella sua quotidianità e negli scatti o video bollenti.

Lei è super sensuale e da poco è tornata insieme a Luigi Mario Favoloso.

Tra i due sta andando tutto a gonfie vele, sono davvero molto innamorati.

Luigi ed Elena si erano lasciati perché lui era tornato a casa con un’altra bionda, ma è stato solo un fraintendimento.

La ragazza che è entrata a casa della Morali era Paola Caruso e si trovava lì per farle una sorpresa per il suo compleanno.

Una vicenda davvero bizzarra, surreale e quasi da film.

Ma ora la coppia è più innamorata di prima e sono molto felici insieme.

Ci auguriamo che questa relazione possa durare a lungo e che non saltino fuori altre brutte sorprese, anche se con Favoloso ed Elena non si sa mai.

Elena Morali: il lato b più bello del mondo

Chi segue Elena sui social, sa che ogni post che pubblica è un colpo al cuore, dato che riesce a spiazzare il pubblico ogni volta a causa del suo fisico mozzafiato.

Infatti proprio poche ore fa ha lasciato tutti a bocca aperta con un video davvero sensuale.

Elena si è mostrata in costume, con la parte di sopra rossa, abbinata a un perizoma sottile nero.

Ha anche sfoggiato un copricostume a rete che però non copre molto, anzi mette in risalto il suo lato b fantastico.

Infatti non sono mancati gli apprezzamenti da parte degli utenti del web che hanno scritto “A me sembra che non copra molto, sei illegale”, “Elena hai il lato b più bello al mondo”, “Mi sento ipnotizzato”.

Nel filmato si vede lei salire le scale di un posto incantevole, ma il suo lato b ruba la scena al luogo paradisiaco.

La ripresa da dietro ha infiammato il web e anche stavolta Elena è riuscita a far colpo a pieni voti.

