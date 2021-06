Elena Morali, ha stravolto il suo look: il cambiamento è davvero bollente...

Le “bimbe”, in bella mostra, distolgono l’attenzione dal suo nuovo clamoroso look. – Foto

La showgirl è sempre più bella, Elena Morali ha davvero conquistato tutti con la sua ultima foto.

Luigi Favoloso ed Elena Morali

I due sono più affiatati che mai, il loro amore è unico e speciale.

La coppia ha grandi progetti, addirittura tempo fa si parlava già di allargare la famiglia o di sposarsi.

Luigi Favoloso ed Elena Morali si amano follemente, la loro relazione va a gonfie vele.

Convivono da diversi mesi e sembra che il fuoco della passione sia sempre più acceso.

Dopo la crisi che hanno passato è tornato il sereno e anche lontano dai riflettori della televisione e dai salotti di Barbara d’Urso, riescono comunque a rimanere a galla e progettare il loro futuro.

Intanto i due sui social si mostrano sempre più innamorati ed entrambi non perdono mai l’occasione per pubblicare delle foto bollenti, in particolare Elena è una bomba sexy.

Elena Morali, il cambio look ti stupirà

Poco fa la showgirl ha condiviso uno scatto super sensuale, dove si è mostrata con un caschetto castano che risalta i suoi lineamenti perfetti.

I suoi occhi ghiaccio magnetici hanno ipnotizzato tutti.

Ma l’attenzione dei suoi 1,2 milioni follower è andata tutta sul suo prosperoso décolleté, che spesso chiama “le mie bimbe”.

Tra i commenti è spuntato anche quello del suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso che ha scritto una frase molto piccante:

“Ti voglio così anche stasera se puoi, sarà come passare la serata con un’altra.”

Elena ha risposto sempre in maniera piccante dicendo:

“Bello ed io quando la passo con un altro?”

Uno scambio di battute molto provocanti, che dimostra la complicità che c’è tra la coppia.

