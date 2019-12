Chi è Elena Labate, moglie del noto attore comico toscano Massimo Ceccherini, conosciuta dal pubblico in occasione della partecipazione del marito a L’Isola dei famosi

Scopriamo tutto i segreti di Elena Labate, la partner del noto attore Massimo Ceccherini.

Chi è Elena Labate

Nasce a Reggio Calabria, ma vive da anni a Firenze, città nella quale ha conosciuto la sua dolce metà, l’attore toscano Massimo Ceccherini.

La donna lavora nell’ambito socio-sanitario ed è diventata nota al grande pubblico, specialmente a quello di Mediaset, nel periodo della partecipazione del compagno Massimo Ceccherini al reality di Canale 5.

La donna, infatti, era stata invitata varie volte nelle puntate del reality show, dando vita a un vero e proprio siparietto comico con il compagno. Inoltre, non è ancora chiaro se proprio Elena sia stata la causa dell’abbandono definitivo de L’Isola dei famosi da parte dell’attore toscano.

Alcune voci, all’epoca, avevano attribuito l’abbandono, infatti, al fortissimo legame tra l’attore e la sua compagna, che aveva impedito a Massimo di riuscire a sopportare il distacco.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Elena Labate, sia perché non è un personaggio del mondo dello spettacolo che perché è una persona molto riservata.

Per quanto riguarda, invece, la coppia che forma con l’attore Massimo Ceccherini, non è chiaro se i due siano compagni di vita o se si siano sposati.

Nel corso del reality show di Canale 5, Ceccherini ha sempre chiamato Elena “La mi moglie”, ma non risulta che i due siano convolati a nozze.

Che il matrimonio non fosse arrivato fino al periodo di partecipazione de L’Isola dei famosi era chiaro, in quanto, in una delle puntate del reality, la Labate era tornata in studio con due biglietti per l’Honduras, pronta a coronare il loro sogno d’amore di sposarsi in quel luogo.