Elena Ceste, “In carcere sta bene”: la rivelazione tra le lacrime di papà Franco su Michele Buoninconti

Il caso di Elena Ceste non si può dimenticare, a pochi giorni dal suo compleanno la rivelazione del padre della vittima lascia tutti a bocca aperta

Un compleanno triste quello del 25 ottobre per la famiglia di Elena Ceste, con il padre che rivela qualcosa di molto importante su Michele Buoninconti.

La panchina rossa in memoria di Elena

Nel ricordo di questa vittima nel cuore di tutti, uccisa dal marito Michele Buoninconti – ATNews ha fatto emergere che è stata costuita e dedicata una panchina a suo nome – come simbolo contro il maltrattamento delle donne.

Il Sindaco di Costigliole ha dato alla sua vice il compito di spiegare il motivo di questa iniziativa, nel ricordo di questa vittima:

“abbiamo deciso di installare una nuova panchina rossa nel piazzale della chiesa di santa margherita, ricordando un caso che ci ha toccato da vicino”

La rivelazione del padre di Elena Ceste

Proprio nel giorno del suo compleanno, i genitori della vittima sono stati intervistati a Pomeriggio Cinque – ospiti di Barbara D’Urso.

La mamma Lucia ha ringraziato in diretta l’Associazione Orecchio di Venere per l’installazione della panchina:

“per ricordare nostra figlia, è una cosa molto grande”

I quattro figli della vittima sono grandi e la primogenita – Elisa – ha terminato di studi. Ora ha deciso di trovare un lavoro per aiutare i nonni nel crescere al meglio gli altri tre fratelli:

“avrei voluto fossero stati qui i genitori per vederli crescere bene, ma purtroppo non è così”

Il papà Franco commosso e tra le lacrime ha rivelato che Michele Buoninconti ha scritto loro una lettera dal carcere:

“dice che lui in carcere sta bene”

Detenuto ad Alghero dove sta studiando per laurearsi in Economia e Commercio. Nonostante tutto i genitori della vittima non perdonano il fatto che sino ad oggi non ci sia stata una confessione, da parte di un uomo che continua a professarsi innocente.