Elena Ceste, la nuova vita del marito Michele Buoninconti dopo l’omicidio indigna il web

Il delitto di Elena Ceste, nonostante tutto è ancora avvolto nel mistero, ma ciò che fa indignare il web è la nuova vita di Michele Buoninconti. Cosa sta facendo?

Il marito di Elena Ceste affronta la sua nuova vita in maniera inaspettata e sono molti gli utenti che non hanno apprezzato il suo stile di vita.

Processo per lo stalking alla figlia di Elena Ceste

Matilda Gimelli è la donna di 57 anni, di Pisa, accusata di stalking nei confronti della figlia della vittima con un continuo invio di messaggi e chiamate.

Elisa, oggi maggiorenne, aveva denunciato il tutto per poi scoprire che la donna fosse stata convinta dall’accusato – i figli non hanno più avuto alcun contatto con Michele Buoninconti – di cercare in tutti i modi di convincere i figli ad andarlo a trovare e parlare con lui.

Nella seconda udienza del processo, il Giudice Morando ha tenuto in considerazione la lettera di scuse della Gimelli scritta per Elisa nonché di donare una somma come risarcimento. Quest’ultima – come da volere della ragazza – verrà devoluta all’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Si attende una prossima udienza dove verrà dichiarata l’estinzione per oblazione. Elisa Buoninconti non era presente in aula, appena diplomata e in vacanza.

La nuova vita di Michele Buoninconti

Lo abbiamo visto tutti e Michele Buoninconti sembra aver trovato una nuova dimensione, da quando è in carcere. Attualmente detenuto ad Alghero, la sua nuova vita ha lasciato gli utenti perplessi e indignati.

Michele sta conseguendo, infatti, la Laurea in Economia e Commercio – come si evince sulla Gazzetta d’Alba – realizzando uno di quei sogni che aveva messo in un cassetto tempo fa. Una notizia che non ha lasciato dei commenti positivi tra la comunità.