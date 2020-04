Elena Ceste, la rivelazione dei genitori su Michele Buoninconti: “Neppure in questi giorni”

Elena Ceste, la rivelazione dei genitori su Michele Buoninconti: “Neppure in questi...

Mentre il caso di Elena Ceste ha ancora molti punti di domanda, i suoi genitori rivelano qualcosa di inaspettato sul comportamento di Michele Buoninconti direttamente al settimanale Giallo.

Michele Buoninconti è in carcere con l’accusa di omicidio nei confronti di sua moglie Elena Ceste. I genitori della vittima ora rivelano qualcosa di inaspettato, sul suo comportamento in questo periodo di grande paura.

Il rapporto di Michele Buoninconti con i figli

Michele Buoninconti si trova in carcere con accusa di omicidio nei confronti di sua moglie e deve scontare una pena pari a 30 anni di reclusione.

L’uomo si professa da sempre innocente e dal carcere il suo cambio di vita è netto, tra studio e lavoro. Non solo, perché spera anche di poter far riaprire il caso e di ottenere una revisione del processo.

In tutto questo il rapporto con i figli sembra non esistere, infatti dal giorno della sua accusa i ragazzi hanno sempre rifiutato ogni tipologia di contatto con lui, sia in forma scritta che di presenza. E ora cosa sta accadendo?

Il gesto inaspettato raccontato dai genitori di Elena

I genitori della vittima si sono presi cura di questi ragazzi che sono rimasti orfani di madre e con un padre dietro le sbarre, accusato proprio dell’omicidio di Elena.

Mentre i ragazzi ringraziando ogni giorno i nonni per aver permesso loro una nuova vita, i genitori della vittima raccontano tra le pagine di Giallo qualcosa di inaspettato:

“in questo periodo così problematico non ha mai pensato che i suoi ragazzi potessero avere bisogno. È come sparito”

Non solo, infatti pochi mesi fa proprio i genitori di Elena – sempre al settimanale Giallo – hanno rivelato che Michele Buoninconti non abbia mai passato il mantenimento per i suoi figli:

“i soldi se li tiene per sé”

I nonni si occupano dei nipoti da quel terribile giorno, aiutati ora anche dalla primogenita.