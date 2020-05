Elena Aubry, l’appello disperato della mamma per le ceneri rubate: “Così ti rovini l’esistenza”

Un appello disperato quello della mamma di Elena Aubry, dopo che le ceneri della figlia sono state rubate e scomparse nel nulla.

Un appello in diretta da parte della mamma della povera Elena Aubry: chi ha rubato le sue ceneri?

L’appello della madre a Chi l’ha Visto

La mamma di Elena Aubry lancia un appello durante la trasmissione in diretta di Rai Tre Chi l’ha Visto. Vuole sapere chi ha rubato le ceneri della figlia a due anni dal terribile incidente stradale che ha portato via la vita alla giovane ragazza.

La mamma della vittima ha raccontato di essere andata al cimitero dopo la riapertura, a seguito del lockdown, e di non aver trovato più le ceneri della figlia dentro l’urna: la tomba è stata profanata da qualcuno.

A due giorni dall’anniversario della terribile morte della giovane – deceduta in sella alla sua moto – la mamma evidenzia:

“mi rivolgo a chi ha portato via le ceneri. ti chiedo solo di non rovinare la tua vita che stai barattando per le ceneri di una persona morta. non sarà una vita facile, non è una minaccia, ma è chiaro che così ti rovini l’esistenza”

La mamma in un video sui social aveva evidenziato di quanto fosse difficile perdere una figlia così improvvisamente:

“non so chi possa aver fatto questo gesto triste e indegno. vorrei dire a questa persona che non ha niente di elena. se con le ceneri penserete di prendere lo spirito di elena non ci riuscirete”

Un appello disperato in diretta, per capire chi possa aver fatto tutto questo e soprattutto per scoprire la volontà per questa terribile azione.