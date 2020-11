Egitto, precipita un elicottero: morti 8 soldati in missione di pace

L’incidente è avvenuto nel Sinai. Le vittime sono per la gran parte di nazionalità americana.

Un soldato è riuscito a salvarsi ed è stato trasferito al vicino ospedale. L’incidente sarebbe stato causato da un problema tecnico al motore.

Incidente in elicottero: morti 8 soldati

Drammatico incidente in elicottero nei pressi di Sharm El Sheick. Otto soldati in missione di pace hanno perso la vita. Tra loro, come riferisce l’Adnkronos, 6 soldati di nazionalità americana, un francese ed un ceco.

Un solo militare sarebbe sopravvissuto ed è stato trasportato al vicino ospedale. Ancora sconosciute le sue condizioni.

L’incidente, avvenuto nel corso di una “missione di routine” nei pressi di Sharm el Sheikh, sarebbe stato causato da un problema al motore del velivolo.

Le forze di sicurezza egiziane ed il direttore della Missione di pace sono giunti sul luogo dell’incidente. L’Mfo si occupa di monitorare il confine tra Egitto e Israele nell’ambito dell’accordo di pace stipulato nel ’78 tra i due paesi.

Il ministro degli esteri israeliano Gabi Ashkenazi ha sottolineato che:

“Il contributo dell’Mfo al mantenimento della sicurezza e della stabilità è estremamente importante nella regione”.

Il ministro ha espresso anche gratitudine per i Paesi che stanno contribuendo alla sicurezza nei due Paesi.