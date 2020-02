Chi è Edoardo Tavassi, sportivo e appassionato di tatuaggi, fratello di Guendalina Tavassi: é nuovo fidanzato dell’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo?

Scopriamo tutti i segreti di Edoardo Tavassi, l’uomo che sembrerebbe aver conquistato il cuore di Diana Del Bufalo.

Chi è Edoardo Tavassi

35 enne, fisico scolpito e grande passione per lo sport, gli animali e i tatuaggi, l’uomo non è un personaggio appartenente al mondo dello spettacolo italiano.

Il Tavassi è però comparso in televisione nel lontano 2011, in occasione dell’edizione del Grande Fratello alla quale stava partecipando la sorella. Quella volta, l’uomo ha fatto scoppiare una lite accesa con l’ex gieffino Pietro Titone, proprio per difendere la sorella.

La lite aveva richiesto addirittura l’intervento di Alessia Marcuzzi, che aveva dovuto separarli necessariamente per evitare si degenerasse.

Sorella ex gieffina e nuova fidanzata

La sorella famosa del Tavassi ed ex concorrente del Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi altri non è che Guendalina Tavassi.

Oltre a questo legame familiare, non si hanno molte altre notizie sulla vita privata dell’uomo, che è un grande appassionato di calcio (tifa Roma) e ha un cane di nome Rocco.

Nel 2020 il suo nome balza su vari magazine di gossip per via di alcune indiscrezioni, che lo vorrebbero legato all’attrice e conduttrice Diana Del Bufalo.

Dopo la rottura con il conduttore toscano Paolo Ruffini, sembra proprio che la giovane Diana abbia già ritrovato l’amore nel fratello di Guendalina Tavassi.

La relazione, che non è ancora stata confermata dai diretti interessati, sembra però essersi già spinta a un livello serio, tanto che, in base ad alcuni indizi disseminati sui social, i due avrebbero già conosciuto le rispettive famiglie.

Per avere la conferma della liaison non ci resta che continuare a seguire i loro aggiornamenti sui social networks e in particolare sui profili ufficiali su Instagram.