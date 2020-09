Striscia La Notizia, addio a Edoardo Stoppa: cos’è successo all’inviato

L’inviato dello storico programma di Canale 5 pare abbia detto addio allo stesso, scopriamo tutte le informazioni al riguardo

Approfondiamo insieme la notizia che vedremo Edoardo Stoppa abbandonare Striscia La Notizia!

Il successo di Edoardo Stoppa

Edoardo Stoppa è uno dei volti di punta di Striscia La Notizia dal 2008.

Lì si è sempre occupato di benessere animale, andando a denunciare, ad esempio, tutti quei luoghi in cui gli animali venivano tenuti abusivamente o in condizioni terribili.

Edoardo Stoppa, con il suo modo di raccontare e con le varie tematiche trattate, ha sempre appassionato il pubblico.

Recente è, però, la notizia che pare che Edoardo Stoppa non sarà più presente nel tg satirico di Canale 5, che tornerà in onda a partire dall’ultima settimana di settembre.

Scopriamo cos’è successo!

L’inviato dice addio a Striscia La Notizia

A quanto pare il tg di Antonio Ricci ha salutato uno dei suoi inviati di punta più apprezzati e conosciuti.

Aria di cambiamenti in casa Mediaset e anche Striscia la Notizia non sembra da meno.

In base alle indiscrezioni degli ultimi giorni, sembra proprio che Edoardo Stoppa dirà addio a Striscia La Notizia. Il pubblico non avrà, quindi, più modo di vederlo in prima serata su Canale 5.

In compenso, il pubblico potrà vederlo su Tv8 come inviato di Ogni mattina condotto da Alessio Viola e da Adriana Volpe. Anche lì continua a occuparsi di animali e di ambiente.

Secondo alcuni rumors e come riportato da Libero Quotidiano, sembra che gli (ormai ex) colleghi di Stoppa invidino la sua decisione di abbandonare il tg satirico.

Non sono per il momento note le motivazioni che avrebbero spinto Edoardo Stoppa a lasciare uno dei programmi storici più seguiti della televisione italiana. Rimaniamo in attesa di aggiornamenti!