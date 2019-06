Lutto nel mondo delle telenovelas, Edith Gonzales muore a 54 anni: addio a Beatrice di “Cuore Selvaggio”

Addio all’attrice che ha interpretato Beatrice nella telenovela celebre “Cuore selvaggio” Edith Gonzales. Si è spenta a soli 54 anni per una grave malattia

In Italia era conosciuta principalmente per aver interpretato Beatrice nella telenovela “Cuore selvaggio” in onda dal 1993: si è spenta a causa di un cancro alle ovaie contro cui combatteva da tempo.

Per una strana circostanza, anche il co-protagonista maschile della sua produzione più celebre, Eduardo Palomo, è scomparso molto giovane.

A soli 54 anni, dopo una tremenda lotta contro un tumore, è deceduta l’attrice messicana Edith González, star di telenovelas celebre anche per il pubblico italiano. Prima del triste evento, era comparsa spesso in televisione in patria per raccontare della sua malattia, e persino dai social condivideva spesso messaggi di incoraggiamento rivolti ai fan.

Triste notizia per i fan Messicani

Si è spenta il 13 giugno, una notizia terribile per il pubblico del Messico. Il cancro alle ovaie le era stato diagnosticato nel 2016.Nata a Monterrey il 10 dicembre 1964, la González era stata bambina prodigio e aveva iniziato a recitare a soli 5 anni. Ne aveva 14 quando entrò nel cast di “Anche i ricchi piangono“, probabilmente la telenovela più celebre di tutti i tempi, con Veronica Castro.

Davvero in pochi sanno che alla fine degli anni 70 apparve anche in quattro film diretti dal regista messicano René Cardona Jr., nei quali recitò con attori internazionali come Arthur Kennedy, Carroll Baker, Joseph Cotten, Lionel Stander.

Studiò anche recitazione anche a Los Angeles, Londra, New York e Parigi. La carriera resta comunque legata principalmente al format delle telenovelas, come “Rosa selvaggia”, “Soledad”, le più recenti “Cielo rojo” e “Amore senza tempo”, ma in particolar modo “Cuore selvaggio”.

Addio all’eroina Beatrice di “Corazon Salvaje”

Per gli spettatori, il suo volto dolce e pulito resta legato principalmente proprio al ruolo dell’eroina Beatrice in “Corazón salvaje” ( nel titolo originario ) magnifica produzione in costume di Televisa e vincitrice in Italia del “Telegatto” per la categoria “Miglior telenovela” nel 1995.

Anche il protagonista maschile di “Cuore selvaggio”, il noto Eduardo Palomo (che vi interpretava Juan Del Diablo) è morto troppo giovane di un attacco cardiaco a soli 41 anni nel 2003.