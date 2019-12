Edelfa Chiara Masciotta si mostra sui social per la prima volta dopo il grave incidente stradale in cui è stata coinvolta lo scorso 19 Novembre, quando un’auto la investì

Come è noto lo scorso 19 Novembre, l’ex Reginetta di Bellezza, Edelfa Chiara Masciotta, è stata coinvolta in un terribile incidente d’auto a Torino, ove fu investita da un’auto.

A seguito di quell’incidente a seguito del quale fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, fu necessario un intervento chirurgico al viso di cui oggi porta i segni.

Poche ore fa, per la prima volta si è mostrata sui social mostrando a tutti le cicatrici sul volto, segno di quel terribile giorno. Scopriamo di più.

Edelfa Chiara Masciotta per la prima volta sui social dopo l’incidente

Qualche ora fa, l’ex Miss Italia ha pubblicato uno scatto sul suo profilo instagram, dove si mostra per la prima volta i segni dell’incidente stradale in cui è stata coinvolta circa 3 settimane fa.

Quell’incidente le procurò una brutta frattura al naso, il quale ‘era messo davvero male’, come ha rivelato recentemente alla nota testata Repubblica.

Nonostante le vistose cicatrici sul volto acqua e sapone, la Reginetta di Bellezza è comunque bellissima.

Edelfa Chiara Masciotta, lo scatto social commuove i fan

Molto seguita anche sui social, lo scatto dopo il silenzio conquista subito i fan i quali l’hanno letteralmente preso d’assalto con i loro commenti, in cui si sono sincerati delle condizioni della modella dopo quell’indimenticabile 19 Novembre.

Tanti i messaggi di solidarietà, vicinanza e di auguri di pronta guarigione. Dopo l’intervento infatti ha bisogno di tanto riposo per potersi rimettersi in sesto e in carreggiata.

Ecco lo scatto pubblicato poche ore fa da Edelfa Chiara Masciotta in cui mostra le cicatrici: