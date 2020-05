Detrazioni fiscali edilizia: come funziona l’Ecobonus al 110%?

Ecobonus al 110%: un’ipotesi allo studio nel Decreto Maggio

In attesa del Decreto Maggio che dovrebbe essere approvato a breve dal Governo Conte, è allo studio una proposta shock per sostenere il settore dell’edilizia.

“Nel decreto maggio ho proposto di inserire un Superbonus pari al 110%, sia per gli interventi di efficienza energetica che di adeguamento sismico. Rappresenta una svolta storica”,

sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro.

Stiamo parlando del possibile incremento dell’Ecobonus 2020, che permetterà alle famiglie italiane di beneficiare di uno sconto fiscale del 110% per la realizzazione di opere e impianti finalizzati al risparmio energetico e alla tutela ambientale degli immobili.

I contribuenti fiscali hanno la possibilità di apportare a costo zero modifiche alle proprie abitazioni.

Ecobonus: le percentuali di detrazione fiscale

Fino allo scorso anno le percentuali di detrazione fiscale erano pari:

al 65% per interventi di sistemi di building automation, coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, generatori ibridi, collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore,

per interventi di sistemi di building automation, coibentazione dell’involucro opaco, pompe di calore, generatori ibridi, collettori solari per produzione di acqua calda, scaldacqua a pompa di calore, al 70% e al 75% per gli interventi condominiali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare,

per gli interventi condominiali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro per ogni unità immobiliare, all’80% per gli interventi in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore,

per gli interventi in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, all’85% per gli interventi in zona sismica 1, 2 o 3 e finalizzati alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a due o più classi di rischio inferiore.

Ecobonus al 110%: come funziona la detrazione fiscale?

Se una famiglia effettua lavori all’interno della propria abitazione che ricadono all’interno degli interventi previsti dall’Ecobonus, potrà beneficiare di una detrazione pari al 110%, che riceverà al momento della dichiarazione dei redditi.

La detrazione fiscale potrà essere utilizzata in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

L’Ecobonus al 110% sarà utilizzabile non solo per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ma anche