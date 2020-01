Eclissi di Luna del 10 gennaio: dove e a che ora vedere il primo fenomeno del 2020

La Luna del Lupo non è solo la prima luna piena del nuovo decennio ma anche la prima eclissi e sarà visibile anche in Italia, ecco quando e come ammirarla

Tra i fenomeni astronomici più affascinanti ci sono di sicuro le eclissi. Quella che interesserà stasera anche il nostro Paese sarà molto particolare perché è la prima di 6 eclissi di Luna del 2020 e cade nel plenilunio del Lupo. Ecco tutte le curiosità e le dritte su come e dove godere del magnifico spettacolo

Eclissi e Luna piena tra mitologia e scienza

Tutte le culture si sono appassionate ai fenomeni che solcavano il cielo dando vita a miti e teorie scientifiche a volte fantasiose ma che sono rimaste nella storia e nella tradizione.

Basti pensare alla storia della Natività di Cristo legata indissolubilmente dalla presenza della Stella Cometa, in realtà solo cometa, che i Re Magi, sacerdoti del culto astronomico di Zarathustra seguirono per avere indicazioni del luogo in cui era nato Gesù.

Il nostro satellite, la Luna ha poi ispirato una serie di credenze alcune non sfatate mai completamente dalla scienza e rimaste nelle storie e nelle tradizioni popolari.

Si racconta infatti come il plenilunio influenzi i parti, il ciclo mestruale ed anche alcuni aspetti caratteriali e di nervosismo.

Non stupisce dunque che all’approssimarsi di fenomeni come i pleniluni o ancor di più delle eclissi lunari l’attenzione e la curiosità aumentino.

Oggi 10 gennaio 2020 avverrà uno dei fenomeni più attesi: la prima Eclissi di Luna del nuovo decennio.

Un anno che vedrà ben 6 eclissi lunari, a sostegno della tesi astrologica che si tratterà di un periodo di grandi cambiamenti e trasformazioni.

Ma non basta, l’eclissi avverrà nella prima Luna piena dell’anno quella chiamata Luna del Lupo.

Per le culture precristiane ed in particolare per i nativi americani angolchini tale plenilunio era molto importante perché segnava il passaggio dall’inverno alla seconda parte dell’anno ed era dedicata al lupo.

Tale animale era rispettato e gli ululati dei lupi si facevano più forti e vicini ai villaggi poiché a causa delle fredde temperature gli animali si avvicinavano in cerca di cibo.

Tale plenilunio prendeva tradizionalmente anche altri nomi come Luna del Grande Spirito, Luna Vecchia e Luna Fredda.

Dove e come sarà possibile vedere l’eclissi di Luna?

L’eclissi lunare di stasera non sarà però totale ma oscurerà il satellite con un cono di penombra.

Come riportato da scienze.fanpage gli studiosi indicano le 18.07 come l’orario in cui la Luna entrerà in contatto con il cono d’ombra della terra nella costellazione dei Gemelli.

In Italia si potrà vedere agevolmente il fenomeno in un intervallo che andrà dalle 16.40 alle 17 e basterà guardare verso Est.

Come apparirà la Luna?

Sarà progressivamente oscurata ed il fenomeno avrà il suo picco intorno alle 20.10 ma terminerà intorno alle 22.12.

Per chi volesse dunque approfittare dello spettacolo avrà disponibili ben 4 ore per poter cercare un luogo adatto per ammirare il romantico fenomeno dell’eclissi di Luna munendosi di binocoli, telescopi e teleobiettivi.

E’ prevista anche una diretta streaming dal sito del Virtual Telescope Project a cura dell’astrofisico Gianluca Masi a partire dalle ore 17.00.