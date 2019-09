Ecco quanto caffè devi bere per vivere più a lungo

Quando leggerai questo articolo, ti sentirai veramente spinto a bere una tazza di caffè…

Non è un segreto che il caffè sia (molto, molto) buono per te. Ora, i “drogati” di caffè hanno solo un motivo in più per bere la loro tazza di caffè preferito.

Il caffè non solo può migliorare la memoria e proteggere il cervello dalla demenza, ma può anche aiutarti a vivere più a lungo. Inoltre, puoi bere molto più caffè di quanto pensi.

Due nuovi studi pubblicati sulla rivista Annals of Internal Medicine hanno appena confermato la buona notizia. Il primo ha intervistato oltre 520.000 persone in dieci paesi europei, rendendolo il più grande studio mai realizzato per collegare caffè e mortalità.

I ricercatori hanno scoperto che bere più caffè potrebbe ridurre significativamente il rischio di morte di una persona in diverse condizioni, tra cui malattie del fegato, suicidio negli uomini, cancro nelle donne e malattie digestive e circolatorie.

“Abbiamo esaminato diversi paesi in tutta Europa, dove il modo in cui la popolazione beve il caffè e prepara il caffè è piuttosto diverso”, ha affermato Marc Gunter, lettore di epidemiologia e prevenzione del cancro presso la Scuola di sanità pubblica dell’Imperial College nel Regno Unito, che è stato coautore lo studio.

“Il fatto che abbiamo visto le stesse relazioni in diversi paesi è un po ‘implicito che si tratti di qualcosa sul caffè piuttosto che qualcosa sul modo in cui il caffè viene preparato o sul modo in cui viene bevuto“.

Il secondo studio ha scavato ancora più in profondità. Ha scoperto che il caffè ha aumentato la longevità del 18 percento tra i suoi 185.000 partecipanti, indipendentemente dalla loro razza o etnia.

“Date queste popolazioni molto diverse, tutte queste persone hanno stili di vita diversi. Hanno abitudini alimentari molto diverse e suscettibilità diverse – e troviamo ancora schemi simili“, ha affermato Veronica Wendy Setiawan, professore associato di medicina preventiva presso la Keck School of Medicine dell’USC e leader dello studio.

Qual è il numero magico di tazze necessarie per aumentare la durata della tua vita?

Nello studio europeo, coloro che bevevano tre o più tazze di caffè al giorno avevano un rischio inferiore di morte per qualsiasi causa rispetto alle persone che non bevevano affatto caffè.

Il secondo studio ha scoperto che da due a quattro tazze al giorno hanno funzionato. Se il tuo consumo rientra in tale intervallo, probabilmente otterrai i frutti.