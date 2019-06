Ecco perché la Coca-Cola in vetro ha un sapore migliore

Potresti non aver notato che la Coca-Cola in bottiglia di vetro ha un sapore diverso rispetto a quella contenuta nel vetro. Ecco perché.

Non c’è niente di meglio che dissetarsi con un sorso freddo di Coca Cola. Le tue papille gustative hanno mai notato la leggera differenza di sapore tra bere la stessa soda di una lattina di alluminio rispetto a quella contenuta in una bottiglia di plastica o una bottiglia di vetro?

Non sono tutte uguali e – in realtà – c’è una ragione scientifica – proprio come questa spiegazione di ciò che accade al tuo corpo un’ora dopo aver bevuto una lattina di soda.

Le aziende di soda sostengono che la ricetta delle loro bevande non cambia a seconda del modo in cui la impacchettano. Ma ciò che cambia è il materiale del recipiente e ciò può alterarne il gusto – e alcune persone possono rilevare una leggera differenza.

Coca Cola in plastica, alluminio e vetro: le differenze

La plastica è molto più permeabile alla CO2 rispetto al vetro e all’alluminio, il che significa che l’anidride carbonica, o l’effervescenza, fuoriuscirà da una bottiglia di plastica molto più velocemente di una bottiglia o lattina di vetro.

Hai mai notato che il litro di coca cola sul tuo frigo non ha un sapore così buono dopo poche settimane, anche se non è stato aperto?

Le bottiglie di plastica hanno anche un rivestimento in acetaldeide, che può trasferirsi nel sapore della bevanda dandogli un leggero sapore “plastico”.

La Coca-Cola in bottiglia di vetro rimarrà fresca più a lungo perché è molto più difficile per la CO2 passare attraverso di essa. La tua bibita non diventerà scialba e avrà un sapore delizioso quando la apri.

L’unico lato negativo delle bottiglie di vetro è che sono più costose e non contengono molto prodotto.