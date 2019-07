Ecco perché dovresti abbandonare il lenzuolo superiore per sempre

Ecco perché abbandonare il lenzuolo superiore e toglierlo dal letto.

Il dibattito sul primo lenzuolo

Dal momento che è facile incolpare i millennial per “aver ucciso” tendenze o settori diversi, sembra che i millennial siano gli oppositori chiave nel dibattito sul lenzuolo superiore.

USA Today ha esplorato il dibattito nel marzo 2018, affermando che “Mentre alcuni apprezzano il lenzuolo di sopra, quel lenzuolo piatto posizionato sopra le traversine per mantenere pulite le coperte dall’altro lato, altri lo vedono come un’aggiunta inutile che finisce per aggrovigliarsi al letto“.

Questo articolo ha suscitato alcune polemiche sul web, in particolare con le persone che strovano dormire senza un lenzuolo una pratica assolutamente rancida.

Perché dovresti abbandonare il lenzuolo superiore

Ma il lenzuolo sopra rende davvero il tuo letto un posto più pulito dove stare? Forse no, anche perché raramente ci si sveglia col lenzuolo perfettamente piegato sul mio corpo.

In genere ci si sveglia con il lenzuolo sopra aggrovigliato sul fondo del letto o attorno al mio corpo.

Quello che certamente è importante è che le lenzuola e il copriletto siano sempre puliti e freschi, al fine di evitare la proliferazione di germi e batteri che possono scaturire dal sudore e dagli umori del corpo.

Le lenzuola che siano di sopra o sotto vanno cambiate almeno un paio di volte a settimana, in modo da averle sempre pulite ed evitare di dormire in un letto che sia eccessivamente consumato o poco curato.

Questo discorso vale soprattutto in estate, quando si suda di più e il caldo rende le lenzuola ancora più umide e appiccicaticce. È bene lavarle con un buon ammorbidente, magari che abbia un profumo persistente, senza trascurare il rispetto per l’ambiente. Pertanto si possono scegliere anche prodotti che siano eco-compatibili e che rispettino anche l’acqua, per quanto possibile.

E ora non vi resta che scegliere se trattenere o meno il lenzuolo superiore.