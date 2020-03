Ecco perché devi chiudere la tavoletta del water prima di tirare l’acqua. È disgustoso

Quando andiamo in bagno dovremmo sempre chiudere la tavoletta del water prima di tirare l’acqua. Scopriamo perché è così importante eseguire questa pratica.

Un’abitudine comune a tante persone è quella di andare in bagno e tirare l’acqua. Ma chi si ricorda che, prima di usare lo scarico, sarebbe bene chiudere il coperchio del water? Forse lo sanno davvero in pochi ma si tratta di un comportamento che sarebbe fondamentale per la salvaguardia quotidiana della nostra salute. Non basta, infatti, tenere pulito il nostro wc ogni giorno per avere la certezza e la sicurezza di non avere problemi di igiene. Considerare il coperchio del wc un mero strumento estetico o che magari copra viste sgradite ad eventuali ospiti presenti in casa, è un errore. Scopriamo perché, quando andiamo in bagno, dobbiamo chiudere il water.

Chiudere il water prima dello scarico

Sapete perché, quando si va in bagno, è vivamente raccomandato chiudere il coperchio del water prima di azionare lo scarico del nostro sanitario? Perché, durante la forte discesa dell’acqua, le piccole particelle tossiche batteriche presenti nelle feci vengono spinte dalla pressione nell’aria. Questa spinta può giungere addirittura fino a un’altezza di 3 metri quindi ricadere nell’ambiente circostante, rendendolo contaminato.

Questi dati sono il risultato di uno studio condotto dai ricercatori dell’università dell’Oklahoma, che hanno scoperto come il non chiudere il wc prima dello scarico possa essere una delle cause di contagio da malattie infettive. Ciò diventa molto pericoloso quando si tratta di bagni pubblici.

Water e pulizia

E’ importante quindi ricordarsi sempre di chiudere il water quando andiamo in bagno e bisogna farlo anche per le operazioni di pulizia.

Il gabinetto dovrà essere disinfettato almeno 3 volte a settimana con acqua bollente e candeggina. L’interno della tazza andrà adeguatamente pulito con un prodotto che aderisca alle pareti. Importante usare sempre i guanti, passare lo scopino su tutta la superficie del water e scaricare tenendo chiuso il coperchio.