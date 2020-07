A parlare è uno dei protagonisti della sesta edizione di Temptation Island, Massimo Colantoni. In vena di confessioni, il trentenne romano ha rilasciato un’intervista-fiume a Fanpage.

C’è un retroscena, presentato da Massimo Colantoni, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Intervistato dalla testata online Fanpage, l’ex protagonista di Temptation Island ha fatto luce sul presunto “angolo buio” dove Pietro Delle Piane si sarebbe imboscato con la tentatrice Beatrice.

Ex protagonista di Temptation Island svela quali sono gli “angoli morti” del villaggio

“Ho visto delle cose allucinanti, Antonella Elia era sconvolta. Chi ha partecipato al programma sa che le dinamiche all’interno del villaggio sono imprevedibili, non sembra di stare sulla terra: non ci sono telefoni, televisione, nessuna distrazione, sei in un villaggio al mare con tante belle ragazze. Praticamente un’altra realtà. Non voglio giudicare nessuno ma credo che quello che è accaduto, sarebbe accaduto anche nella vita reale”

Massimo Colantoni ha rivelato minuziosi dettagli inerenti le telecamere ed i microfoni ambientali, piazzati nel villaggio dei fidanzati:

“Ci sono telecamere fisse e microfoni appesi appena sotto il mento ma dopo mezz’ora nei villaggi li si dimentica. Non so cosa sia accaduto a Pietro. Un conto è fare un’esterna e lasciarsi sfuggire una parola in più ma confidarsi con una persona, in una stanza in cui ci sono i microfoni ambientali e le telecamere, di sera sul letto, mi sembra abbastanza strano”

Temptation Island 7, Massimo Colantoni svela quali sono le camere prive di telecamere

Il trentenne romano, che nella penultima edizione del format di Canale 5 ha fatto vedere i sorci verdi alla sua fidanzata Ilaria Teolis, è sceso nei dettagli, spiegando quali sarebbero le camere prive di telecamere:

“C’è un bagno. L’unico angolo morto dei villaggi sono i bagni, per il resto le telecamere sono ovunque. Almeno per quanto riguarda la mia edizione, ti posso garantire che non c’erano angoli morti”

Una frase che crea parecchi sospetti sulla casualità con cui sarebbe avvenuto il tradimento. Viene da pensare che Pietro Delle Piane abbia sondato il terreno e si fosse preparato nel migliore dei modi.