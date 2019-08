Ecco cosa succede quando leggi ogni giorno

Una dose giornaliera di lettura può fare miracoli per la tua memoria, la salute e le relazioni.

La cosa migliore che puoi fare oggi per il tuo cervello richiede pochi soldi, un po’ di spazio e tempo: basta prendere un buon libro.

Tra gli innumerevoli metodi per migliorare qualsiasi cosa, dalla memoria alla qualità del sonno, l’opzione più provata è quella di leggere, dicono gli esperti.

E proprio come dovresti fare esercizio fisico o mangiare verdure ogni giorno, raccogli le ricompense più stimolanti quando leggi regolarmente. Ecco alcuni dei fantastici benefici della lettura giornaliera.

Potresti aumentare il tuo QI

Bookworms, sei fortunato: la ricerca suggerisce che i bambini che sono forti lettori potrebbero diventare adulti più intelligenti. Uno studio decennale della Society for Research in Child Development del Regno Unito ha analizzato lo sviluppo cognitivo di quasi 2000 serie di gemelli identici, confrontandoli con le loro capacità di lettura e i punteggi dei test.

I risultati hanno mostrato che il gemello con le migliori capacità di lettura precoce ha ottenuto punteggi più alti nei test di intelligenza da adolescente rispetto al fratello meno incline all’alfabetizzazione.

I livelli di stress potrebbero scendere

Se ti senti stressato, un romanzo potrebbe essere la migliore medicina. Leggere per 30 minuti è rilassante come fare 30 minuti di yoga, secondo uno studio del 2009.

I ricercatori britannici dell’Università del Sussex hanno scoperto che solo sei minuti di lettura al giorno hanno ridotto i livelli di stress dei partecipanti del 68%; fare una passeggiata, bere una tazza di tè o caffè e ascoltare musica era meno efficace in confronto.

“Non importa davvero quale libro tu abbia letto”, ha detto l’autore dello studio. “Perdendoti in un libro completamente avvincente puoi fuggire dalle preoccupazioni e dallo stress del mondo quotidiano.”

Il tuo vocabolario potrebbe migliorare

È il classico enigma del pollo e dell’uovo: l’amore per la lettura porta a un vocabolario migliore o viceversa? Negli anni ’90, il principale ricercatore Keith Stanovich e i suoi colleghi hanno messo alla prova questa domanda.

Usando l’Author Recognition Test (ART) per misurare le capacità di lettura dei propri soggetti, hanno scoperto che le persone che leggono regolarmente avevano un vocabolario più grande del 50% e una conoscenza basata sui fatti in media del 50% in più, rispetto ai non lettori.

Potresti aggiungere anni alla tua vita

Quando i ricercatori della Yale University hanno rintracciato migliaia di adulti di età superiore ai 50 anni per 12 anni, hanno scoperto che i partecipanti che leggevano libri per 30 minuti al giorno vivevano quasi due anni in più rispetto a quelli che leggono riviste o giornali. Inoltre, coloro che leggono più di 3,5 ore settimanali avevano il 23% in meno di probabilità di morire nel corso dello studio. La linea di fondo? “I vantaggi della lettura di libri includono una vita più lunga in cui leggerli“, hanno scritto i ricercatori.

Potresti diventare più empatico

Oltre a migliorare il tuo vecchio QI normale, la lettura può anche aumentare il tuo QI emotivo. Uno studio di Harvard del 2013 ha scoperto che i volontari che leggono la narrativa letteraria erano più bravi a identificare le emozioni nelle espressioni facciali rispetto a quelli che leggono narrativa popolare, saggistica o nulla. Perchè lo chiedi? “Più persone leggono la fiction, meglio finiscono per capire il mondo sociale semplicemente osservando segnali sottili nel loro ambiente”, dice Maja Djikic, psicologa dell’Università di Toronto, a Readers ‘Digest.

Darai un allenamento al cervello

Dimentica i cruciverba, prova ad aprire un libro. In uno studio del 2013 pubblicato dalla rivista Brain Connectivity, gli studenti universitari che hanno letto una storia immaginaria hanno mostrato una maggiore connettività nell’area del loro cervello associata al linguaggio e alla memoria fino a cinque giorni dopo.

Leggere ogni giorno può allenare la tua mente ad attivare e migliorare le tue funzioni cognitive, hanno spiegato gli autori dello studio.

Il rischio di demenza potrebbe diminuire

Avere un ricco vocabolario può mantenere la mente acuta mentre invecchi, secondo un team dell’Università di Santiago de Compostela in Spagna.

Dopo aver valutato i punteggi dei test del vocabolario di oltre 300 partecipanti di età superiore ai 50 anni, i ricercatori hanno scoperto che i volontari con i punteggi più alti avevano un rischio di declino cognitivo da tre a quattro volte inferiore rispetto a quelli con i punteggi più bassi.