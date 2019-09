Ecco cosa accade se bevi un bicchiere di vino ogni sera

Se ti godi un bicchiere di vino dopo una dura giornata, ecco quali benefici apporterai al tuo corpo.

Potresti ammalarti meno spesso

Sebbene non sia un sostituto di una dieta sana ricca di tutte le vitamine e i nutrienti che ti servono, la ricerca ha scoperto che il vino possiede benefici per il sistema immunitario.

“Gli antiossidanti nel vino aumentano il colesterolo HDL sano per il cuore e mantengono forte il sistema immunitario“, afferma Kristine Arthur, internista presso il Orange Coast Memorial Medical Center di Fountain Valley, California.

Potrebbe essere più facile gestire il proprio peso

Anche se potrebbe non essere la chiave segreta per la perdita di peso che alcuni ricercatori hanno affermato erssere, alcuni studi hanno dimostrato che il resveratrolo contenuto nel vino può aiutare a prevenire l’aumento di peso.

Infatti, quando i ricercatori della Washington State University hanno dato ai topi una dieta ricca di grassi e una combinazione di resveratrolo, hanno guadagnato circa il 40 percento in meno di peso.

Gli scienziati hanno razionalizzato che il resveratrolo antiossidante potrebbe effettivamente convertire “grasso cattivo” in “grasso buono”, anche se non sono stati in grado di dimostrare che ciò aiuterebbe a perdere peso.

Tieni presente che il vino ha calorie – circa 123 per bicchiere.

Potresti avere un cuore più forte

Ancora una volta, è il resveratrolo antiossidante che dobbiamo ringraziare per i benefici che stimolano il cuore di un bicchiere di vino notturno, in particolare i rossi.

I tannini contenuti nel vino rosso, le procianidine, sono associati alla protezione contro le malattie cardiache. Inoltre, uno studio della Harvard School of Public Health, che ha analizzato i dati di 11.711 uomini con ipertensione o pressione sanguigna anormalmente elevata, ha scoperto che coloro che bevevano moderatamente avevano una probabilità del 30% in meno di avere un infarto. Ma anche qui la moderazione è la chiave.

Potresti avere ossa più forti

Anche se sappiamo che bere tanto è associato ad un aumentato rischio di sviluppare l’osteoporosi (un assottigliamento e un indebolimento delle ossa), ci sono stati studi che mostrano un aumento del turnover osseo nelle donne in menopausa che hanno bevuto una bevanda al giorno in media.

“Questo turnover osseo è un segno di rimodellamento osseo, che aiuta a costruire nuovo osso e prevenire la perdita ossea“, afferma il Dr. Arthur.

Inoltre, l’alcol può influire sull’assorbimento del calcio nello stomaco, che nel tempo può influire sulla capacità di costruire ossa forti. È importante notare, tuttavia, che anche una regolare attività fisica svolge un ruolo critico nel mantenere le ossa forti e sane.

Il tuo cervello potrebbe rimanere acuto più a lungo

È un dato di fatto che la funzione cerebrale diminuisce con l’età. Ma un modo per mantenerlo in perfetta forma è bere moderatamente, ad esempio bevendo un bicchiere di vino durante la notte.

Uno studio condotto dalla Columbia University ha analizzato 1.416 persone e ha scoperto che coloro che godevano di bevande alcoliche in quantità moderate hanno sperimentato un declino della funzione cerebrale più lento rispetto ai non bevitori.

Potresti avere una vista migliore

Anche se rende la tua vista un po’ più sfocata mentre stai sorseggiando il tuo vino, la ricerca mostra che un consumo moderato di vino può aiutare la tua visione a lungo termine.

Uno studio islandese ha scoperto che i bevitori moderati hanno il 32 percento in meno di probabilità di contrarre la cataratta rispetto a coloro che non consumano alcolici. Più specificamente, quelli la cui bevanda preferita era il vino avevano il 43 percento in meno di probabilità di sviluppare cataratta rispetto a quelli la cui bevanda preferita era la birra.