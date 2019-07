Ecco cosa accade al tuo corpo quando mangi cioccolato

I benefici iniziano subito.

Il cioccolato ha più di 600 composti aromatici, secondo Outside. Oltre a far oscillare le tue papille gustative, questo cibo popolare incide su diverse parti del tuo corpo, dal cervello alla pelle.

I benefici del cioccolato fondente iniziano subito dopo aver preso quel primo boccone, secondo Lee Berk, decano associato degli affari di ricerca presso l’Università Loma Linda che ricerca i benefici del cioccolato.

“Gli studi su soggetti umani che abbiamo condotto misurano le onde cerebrali dopo aver mangiato solo mezza barretta di dimensioni standard, o 48 grammi, di cioccolato fondente al 70%“, afferma il dott. Berk.

“Gli effetti continuano per un periodo di due ore dopo il consumo e sono in corso ricerche per studiare la quantità di cioccolato fondente necessaria per consumare in relazione al numero e alla quantità di benefici“.

Questi benefici subito dopo quel primo morso sono dovuti alle sostanze chimiche cerebrali come la serotonina e dopamina, che aumentano quando si mangia il cioccolato e alterano l’umore mentre il cacao viene assorbito nel flusso sanguigno, provocando piacere.

Carol Aguirre spiega che il cioccolato ha feniletilamina, un composto chiamato “droga dell’amore” perché crea un ronzio del cervello simile all’essere innamorati, dice Aguirre.

Sebbene alcune persone non discriminino le diverse varietà di cioccolato quando si tratta di gusto, alcuni tipi hanno effetti migliori sul corpo rispetto ad altri, osserva il neurochirurgo Darlene Mayo.

È il cioccolato fondente che è almeno l’85% di cacao che aumenta in modo specifico quelle sostanze chimiche del cervello che fanno sentire bene, diminuendo l’ansia e i sentimenti di depressione, secondo il dott. Mayo.

Il cioccolato bianco aumenta anche il livello di dopamina nel cervello, anche se il Dr. Mayo afferma che non è altrettanto efficace della sua controparte scura.

Anche il cioccolato ha benefici a lungo termine. I flavanoli, che svolgono un ruolo negli effetti di miglioramento dell’umore del cioccolato, svolgono anche un ruolo nei benefici a lungo termine, secondo Anandhi Narasimhan, MD, psichiatra.

I numerosi benefici per la salute derivanti dal consumo di quantità moderate includono riduzione dell’infiammazione, riduzione della glicemia e riduzione dei livelli di colesterolo LDL cattivo, afferma Narasimhan.

Berk aggiunge che il cioccolato migliora la comunicazione tra le nostre cellule cerebrali, con conseguenti benefici per il comportamento e il ricordo della memoria.

Inoltre, mangiare cioccolato migliora il flusso sanguigno al cervello, al cuore e ai polmoni, con conseguente riduzione della pressione sanguigna, che dura per un periodo di due ore e continua quando si consuma periodicamente cacao durante il giorno, osserva.

Inibisce – persino – gli enzimi digestivi, che possono aiutare con la perdita di peso e ridurre il desiderio di cibo, come mostrato in altri studi di ricerca sul cioccolato, secondo il Dr. Berk.

I benefici del cioccolato fondente non si applicano necessariamente ad altre caramelle. Gli snack zuccherati forniscono anche un rapido picco di energia ed emozioni di benessere, ma il cioccolato fondente differisce in quanto contiene zuccheri aggiuntivi minimi.

Ciò significa che ha un valore nutrizionale complessivo migliore grazie agli antiossidanti presenti nel cacao, afferma il dott. Berk. Questa potente fonte di antiossidanti è estremamente benefica per la pelle, secondo Ava Shamban, dermatologo con sede a Beverly Hills, California e fondatore di Skin Five. Più cioccolato zuccherato, tuttavia, potrebbe contribuire a sblocchi, dice.

Aguirre nota anche che la dose giornaliera di antiossidanti nel cioccolato fondente non significa che dovresti avere un dessert per tutti.

Il cioccolato contiene ancora calorie, zucchero e grassi e anche una buona cosa potrebbe essere una cosa negativa. Il Dr. Berk consiglia di distribuire barrette di cioccolato “economiche” che spesso hanno zucchero extra e purificarsi invece sul cioccolato con oltre il 70% di cacao.

Che ci crediate o no, i benefici per la salute del cioccolato vanno oltre la produzione di antiossidanti e dopamina, quindi non lasciare che nessuno ti dica che non si adatta alla tua dieta!