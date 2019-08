Ecco ciò che accade al tuo corpo quando bevi tè ogni giorno

Dai benefici per la salute del cuore alle proprietà antitumorali, scopri cosa succede quando inizi a bere il tè ogni giorno.

Il tè non zuccherato è ricco di antiossidanti, che prevengono le malattie croniche e aiutano a riparare le cellule del corpo. “Il tè proviene dalla pianta della Camellia sinensis, che contiene antiossidanti noti come catechine, soprattutto epigallocatechina gallato (EGCG)“, afferma Anthony Kouri, chirurgo ortopedico a Toledo, Ohio. “Questi eliminano i radicali liberi nel corpo e riducono l’infiammazione“.

Il rischio di alcuni tumori diminuisce

Gli antiossidanti e i composti trovati nel tè sono stati collegati a un rischio inferiore di alcuni tumori. “Sono stati riscontrati effetti benefici su tumori della pelle, della prostata, del polmone e della mammella“, afferma Uma Naidoo, direttore della psichiatria nutrizionale e dello stile di vita presso il Massachusetts General Hospital e la facoltà della Harvard Medical School. “Diversi tipi di tè influiscono su diversi tumori“.

La tua pelle sarà più sana

Bere tè nero regolarmente può ridurre significativamente il rischio di cancro della pelle.

È interessante notare come il modo in cui lo prepari fa la differenza. “Il tè nero caldo è utile per il carcinoma squamoso della pelle“, afferma il dott. Naidoo.

Il rischio di diabete diminuisce

Bere tè nero ogni giorno può ridurre il rischio di diabete di tipo 2 aiutando a controllare la glicemia dopo i pasti. Secondo uno studio dell’Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, il tè nero può ridurre la glicemia e dopo aver mangiato cibi contenenti saccarosio.

I tuoi denti saranno più forti

Sorseggiare il tè durante il giorno potrebbe macchiare leggermente i denti, ma potrebbe valerne la pena. Secondo uno studio del Journal of Oral and Maxillofacial Pathology, il tè verde ha un effetto antibatterico che potrebbe ridurre i batteri che formano la cavità in bocca.

Bere tè verde ogni giorno potrebbe anche rendere le carie meno gravi.

Il tuo cuore ti ringrazierà

Le proprietà antinfiammatorie del tè possono mantenere i vasi sanguigni rilassati e chiari, causando meno stress al cuore. “Le catechine riducono l’infiammazione e quindi inibiscono la formazione di placche nelle arterie vitali”, afferma il Dr. Kouri.

Il dottor Naidoo raccomanda di bere tre tazze di tè nero al giorno per ottenere benefici per il cuore.

Il rischio di Alzheimer potrebbe diminuire

Il pensiero che tu o una persona cara ti venga diagnosticata la malattia di Alzheimer è spaventoso. È importante conoscere i segnali di allarme precoci e fare il possibile per prevenirlo. “Il tè verde può aiutarti a sviluppare resistenza contro lo stress e potenzialmente la malattia di Alzheimer”, afferma il dott. Naidoo. “I polifenoli proteggono le cellule dai danni.”

Il tuo sonno potrebbe migliorare

Se passi le notti a rigirarsi, prova a rilassarti con una tazza di tè prima di andare a letto. “Il tè medicinale dell’Asia orientale può migliorare l’insonnia“, afferma il dott. Naidoo.

La tua capacità di attenzione può migliorare

La caffeina nel tè può migliorare la tua attenzione e prontezza. “La teanina è un amminoacido che è praticamente unico per il tè (a parte il fungo di Bay Bolete)“, spiega il dott. Naidoo.

“Può anche migliorare l’attenzione rilassando il cervello, ma stimolandolo quando è il momento di concentrarsi“.

Se ti capita di avere difficoltà con la concentrazione o la concentrazione, prova a mettere una tazza di tè caldo appena prima che sia tempo di lavorare o considera questi altri motivi per cui potresti non essere in grado di concentrarti.

Il tuo metabolismo accelera

Pronto ad accelerare il metabolismo mentre sei seduto al bancone della tua cucina? “La caffeina nel tè aiuta a migliorare l’acuità mentale e ad aumentare il metabolismo e la combustione dei grassi (fino a 100 calorie al giorno)“, afferma il dott. Kouri.