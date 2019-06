Ecco 5 consigli per avere piedi belli da mostrare in estate

Ecco come prenderti cura dei tuoi piedi, per prepararli a una pedicure perfetta e indossare i sandali che tanto ami in estate.

Idrata i piedi

Invecchiando, la pelle dei nostri piedi perde oli e umidità naturali, lasciandoci con i piedi asciutti e screpolati. Sì, idratare i piedi quotidianamente li mantiene freschi ed evita secchezze e crepe.

Anche indossare sandali mette il piede a contatto con sporcizia. Se i piedi sono secchi e screpolati, i detriti possono depositarsi nella scarpa e aumenta il rischio di infezione.

Pedicure

La pedicure – se fatta bene – può solo incrementare la bellezza dei piedi ma, attenzione: se le vasche o le attrezzature per l’ammollo del salone non sono completamente sterilizzate, possono trasmettere funghi dell’unghia del piede e infezioni batteriche. Pertanto, è bene scegliere sempre un centro accreditato e sicuro.

Nutrire i talloni

Idratare i talloni è molto importante: puoi farlo con una crema specifica per questa parte del corpo e dormire con calzini di cotone pulito per aiutare a bloccare l’idratazione.

Dopo aver fatto la doccia, ma una volta che la pelle è asciutta, utilizza una pietra pomice per rimuovere delicatamente le cellule morte della pelle.

Puoi anche provare a immergere i piedi nel succo di limone per ammorbidire la pelle.

Taglia le unghie dei piedi nel modo giusto

Le unghie tagliate ad angolo finiscono per incastrarsi nella pelle per, poi, trasformarsi potenzialmente in un’unghia incarnita. Inoltre, se fai la pedicure da un professionista, chiedi al tecnico di spingere indietro le cuticole anziché tagliarle. Le cuticole fungono da barriera per impedire che sporco entri nella pelle.

Evita, inoltre, di usare uno smalto scuro e di toglierlo dopo molto tempo in quanto tende a macchiare l’unghia.

Illumina le unghie opache e gialle

Se hai sempre le unghie lucidate, in particolare con colori scuri, è possibile che le tinte dello smalto macchino le unghie. Per rimuovere le macchie e ravvivare il colore del letto ungueale, strofina una fetta di limone sulle stesse per circa un minuto.