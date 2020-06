È per il tuo bene, che cosa è il nuovo film con...

Arriva È per il tuo bene, il nuovo film di Rolando Ravello con protagonisti Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, scopriamo tutti i dettagli

Approfondiamo insieme tutti i dettagli relativi a È per il tuo bene, la nuova commedia italiana, remake di un film spagnolo!

Arriva È per il tuo bene

È per il tuo bene è il quarto film di Rolando Ravello, scritto con Fabio Bonifacci.

Il regista, dopo Tutti contro tutti, Ti ricordi di me? e La prima pietra, dirige una pellicola con protagonisti Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini, Claudia Pandolfi e Matilde Gioli, dove la musica trap è tra i fulcri di un conflitto generazionale.

Il film è un remake di un prodotto spagnolo, molto liberamente adattato alla realtà italiana, voluto da Medusa Film e da Amazon Prime Video.

La trama

La commedia familiare ruota intorno ad un trio di Cognati. Si tratta di tre uomini sposati a tre sorelle, che improvvisamente si ritrovano ad avere a che fare con i partner delle figlie. Degli uomini in questione non approvano età, stile di vita o genere.

I tre uomini, disperati e sicuri di agire per il bene delle loro figlie, decideranno di unirsi per disfarsi il prima possibile dei tre pretendenti. In questo modo, però, rischieranno di rovinare i loro stessi matrimoni, mettendo a dura prova la pazienza delle loro mogli.

Le coppie sono composte da Marco Giallini e Isabella Ferrari, Giuseppe Battiston e Claudia Pandolfi, Vincenzo Salemme e Valentina Lodovini. I ragazzi, invece, sono Matilde Gioli, Alice Ferri, Eleonora Trezza, Lorena Cesarini e il rapper Biondo (Simone Baldasseron), che con i suoi testi tosti sconvolge i genitori della sua ragazza.

Dove vederlo

Il film italiano con protagonisti Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston sarà presto disponibile per la visione. La pellicola, infatti, sarà inserita all’interno del catalogo di Amazon Prime Video, in esclusiva da giovedì 2 luglio 2020.