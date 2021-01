E’ morto Padre Marciano, è stato l’ultimo frate a vivere con Padre Pio a San Giovanni Rotondo

Fra Marciano da Monteleone di Puglia, è morto a 91 anni, è stato confratello del Santo di Pietrelcina per 20 anni.

La notizia della morte del frate è stata data dal convento in Puglia.

Colpito dal virus

Fra Marciano da Monteleone di Puglia, era stato l’ultimo frate ancora in vita ad aver vissuto vicino a San Pio.

Il sacerdote cappuccino, era stato colpito dal coronavirus, tuttavia per quanto guarito il suo fisico non ha retto.

La notizia della sua morte è stata divulgata dallo stesso convento pugliese, dove il frate custodiva l’eredità del frate di Pietrelcina, divenuto poi santo. Faceva parte della comunità dei Frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo.

Per quasi 20 anni fu confratello del Santo la cui preziosa esperienza divulgò attraverso dei libri, l’ultimo dei quali è stato “Con Padre Pio a tu per tu”, pubblicato nel giugno del 2019.

L’incontro con Padre Pio

La conoscenza di Padre Pio, come si lege su Fanpage, per Fra Marciano avvenne in occasione di una gita a San Giovanni Rotondo.

A seguito di una gita organizzata per gli studenti giunti alla fine del ginnasio. Lo stesso Fra Marciano in occasione di quell’incontro ebbe a dire:

“Di Padre Pio l’impressione che ebbi fu di un papà ma, ancor di più, di un nonno”.

Il Cappuccino di Monteleone, del rapporto con il Santo ricorda la guarigione di suo padre, sofferente di un tumore ai polmoni.

In quell’occasione i medici avevano dato poco da vivere all’uomo, ma Padre Pio lo guardò fisso, e dopo averlo tirato su per la giacca, colpendolo con dei dei pugni sul petto gli aveva detto:

“E chi te l’ha detto che tu stai malato? Tu stai bene! Stai bene!” “Ora ti saluto. Arrivederci!”.

Il frate ricordando l’accaduto ammetteva che per quanto al padre fossero stati pochi giorni di vita, in realtà morì quindici anni dopo per un’altra malattia.