Dimmi il tuo segno zodiacale e ti dirò qual è l’uomo più adatto a te!

È l’uomo più adatto a te? Dipende dal segno dello zodiaco.

Ti stai chiedendo se è l’uomo giusto per te? Hai conosciuto un ragazzo o un uomo e vuoi sapere se siete compatibili?

Sarà davvero l’uomo per te? Dipende dal segno dello zodiaco.

I segni zodiacali incidono e sono determinanti sul sentimento amoroso: secondo l’astrologia ad ogni segno zodiacale corrisponde una tipologia di personalità più o meno precisa.

Gli astri influenzano il carattere, i comportamenti delle persone e, perfino, l’amore.

Se sei una donna, ecco cosa devi sapere per proseguire in una relazione d’amore con il tuo lui.

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Uomo intraprendente e affascinante? Le donne Ariete sono altamente indipendenti e logiche. Per loro, ogni singola cosa deve avere un senso.

Se sei Ariete, dovresti uscire con un uomo creativo e riflessivo che ti coinvolga in lunghe conversazioni intellettuali.

È più probabile che tu sia attratta dalla sua intelligenza che dal suo aspetto.

Inoltre, apprezzi l’onestà e la fiducia anche in un uomo: il ragazzo perfetto per una donna Ariete è comprenderla e amarla con la stessa passione che vorrebbe.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

L’uomo perfetto per te: forse il segno zodiacale più indulgente, un Toro ama un partner impegnato, leale e attivo in una relazione.

Vuoi un uomo che sia romantico, passionale e indulgente come te. Vuoi anche che il tuo uomo sia volitivo e meriti un uomo che si prenderà il tempo di scoprire tutto di te.

Il ragazzo perfetto per te saprà che ti piace prendere le cose con lentezza e dolcezza.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

L’uomo perfetto per te: come donna Gemelli, sei sempre aperta a provare nuove esperienze.

Ami le persone sociali e avventurose e vuoi che il tuo uomo sia divertente, giocoso e affascinante.

Deve essere una persona amante del divertimento in modo tale da poter rendere le tue avventure ancora più eccitanti.

Il ragazzo perfetto per te deve avere una personalità scintillante e un cuore grande.

Se un uomo vuole conquistare il tuo cuore deve essere in grado di affascinarti e ipnotizzarti.

Il tuo uomo perfetto non sarà solo il tuo migliore amico, ma incanterà anche la tua famiglia facendoti sentire la donna speciale che sei.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Ti meriti: un uomo gentile e sensibile

L’uomo perfetto per te: sei una donna sensibile e di buon cuore che dovrebbe uscire con un uomo gentile.

Un uomo sensibile ed emotivamente disponibile come te, che si prende cura dei propri sentimenti. Essendo una donna Cancro, vuoi sempre il meglio per il tuo uomo.

Questo è il vero motivo per il quale devi stare con un uomo sincero, onesto e che ama essere leale.

Per te, il ragazzo perfetto sarà l’uomo che ti capirà, capirà cosa stai vivendo nella vita e non ti giudicherà.

Puoi sviluppare una profonda connessione emotiva con il tuo partner e ti dovrebbe aiutare a risolvere i problemi quando ti trovi in ​​qualche pasticcio.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Ti meriti: un uomo motivato e civettuolo

Una donna Leone dovrebbe uscire con un uomo semplice come lei, ma deve anche essere generoso, saper flirtare e divertirsi.

Il ragazzo perfetto per un Leone è un uomo sicuro di sé e sicuro di sé.

Dato che sei tu stessa una donna forte, hai bisogno che il tuo uomo non dipendente da te. Le donne Leone meritano uomini che possano stargli accanto in ogni momento.

Un ragazzo civettuolo e giocoso farà in modo che la noia e la monotonia non rovinino la relazione. Sarà motivato a mantenere un rapporto di giusto equilibrio.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Ti meriti: un uomo paziente.

Le donne di questo segno zodiacale sono misteriose ma riflessive. Essendo una donna Vergine, fai fatica a fidarti delle persone. Quindi, è fondamentale che il tuo uomo sia paziente e comprensivo.

Il tuo uomo ideale dovrebbe anche essere molto umile e favorevole alle scelte della tua vita.

Non ti meriti un uomo che sparisca nei momenti più difficili. Tutto ciò che cerchi in una relazione sono: fiducia, sostegno e compagnia.

Quindi, il tuo uomo deve essere abbastanza sensibile da “riempire” il tuo delicato cuore con tanto amore e ammirazione.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Ti meriti: un uomo leale e di mentalità aperta.

Le donne Bilancia sono molto motivate e testarde. Sono anche persone molto logiche che analizzano ogni situazione prima di prendere una decisione.

Essendo una Bilancia, dovresti uscire con un uomo leale, di mentalità aperta e versatile, che ti permetterà di essere te stessa.

Ti meriti anche un uomo che abbia eccellenti capacità comunicative e sappia parlare con sicurezza.

Detesti le opinioni e le risposte poco chiare e vaghe che generano ansia.

Ciò che desideri di più dal tuo partner è la lealtà. Dato che sei una perfezionista, sei sempre impegnato ad analizzare i minimi dettagli. Vuoi che il tuo rapporto si basi sulla lealtà, onestà, amicizia e fiducia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Ti meriti: un uomo passionale e premuroso.

Dato che sei una donna sensuale dovresti uscire con un uomo che sa prendersi cura di te.

Anche se sai come affrontare i tuoi problemi e prenderti cura di te stessa, l’uomo perfetto per te dovrebbe essere al tuo fianco quando ne hai davvero bisogno.

Quando sei giù di morale, dovrebbe farti sentire come una regina, dovrebbe essere paziente con te e avere la capacità di rendere ogni singolo giorno memorabile, facendo le piccole cose giuste.

Il ragazzo perfetto dovrebbe essere in grado di creare i migliori ricordi: oltre ad essere premurosa, una donna Scorpione merita un uomo appassionato come lei.

Hai bisogno di un uomo paziente, che sappia perdonare e ti calmi nei momenti di nervoso e di ansia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Ti meriti: un uomo sensuale e divertente.

La donna spensierata e avventurosa del Sagittario ha esigenze semplici quando si tratta di scegliere un compagno di vita.

Vuole un uomo che sappia essere divertente, appassionato e sensuale. Sempre aperto a provare nuove emozioni, hai bisogno di un uomo che sia attivo e amante del divertimento come te.

Ma soprattutto, hai bisogno di un uomo che è giocoso, sensuale e può farti ridere in ogni momento della giornata.

L’uomo con cui dovresti uscire dovrebbe essere affidabile e essere sempre pronto a consolarti in ogni momento della giornata.

Il tuo partner ideale deve avere la capacità di farti sorridere e ridere e deve essere in grado di farti sentire meglio anche quando trascorri una brutta giornata.

Come donna Sagittario non hai grandi richieste da parte del tuo uomo: tutto quello che vuoi è un partner che ti aiuti a vivere una vita normale piena di felicità, sfide e opportunità.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Ti meriti: un uomo amante del divertimento e un grande lavoratore

La donna Capricorno è intelligente e seria: questo è il motivo per il quale dovresti uscire con un uomo che sa come farti rilassare e divertirti.

Tuttavia, il tuo uomo ideale dovrebbe essere amante del divertimento, energico e diligente che sappia darti un senso di sicurezza nella relazione.

Dovrebbe anche rispettare le tue scelte e il tuo bisogno di indipendenza.

Il ragazzo perfetto per te ti farà sentire amata e desiderata e sarà sempre al tuo fianco nei momenti difficili.

Ti farà sempre sentire amata e protetta e aspetterà pazientemente che tu gli apra il tuo cuore.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Ti meriti: un uomo affascinante e sensuale.

Le donne dell’Acquario meritano uomini affascinanti e sessualmente attivi in ​​quanto sono persone altamente sensuali.

Sei una persona creativa e ami usare le tue capacità creative anche in camera da letto. Dovresti uscire con un uomo avventuroso e carismatico.

Un uomo attraente in grado di farti sentire fiduciosa e orgogliosa di te.

Un uomo passionale, affascinante e socievole sarà in grado di mantenere la relazione divertente. Il ragazzo perfetto dovrebbe anche essere in grado di avviare conversazioni profonde sulla vita, sull’amore e su di te.

Tuttavia, dovrebbe anche essere un uomo paziente e sarà sempre in grado di ascoltarti in ogni momento.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Ti meriti: un uomo romantico e compassionevole.

Essendo una donna Pesci, dovresti uscire con un uomo compassionevole e veramente romantico che saprà come rubarti il ​​cuore.

Dato che sei una persona creativa, introspettiva ed emotiva, hai bisogno che il tuo uomo sia onesto e riflessivo come te.

Dato che la tua natura emotiva spesso ti rende vulnerabile, il tuo uomo dovrebbe prendersi cura di te senza trarne vantaggio.

Dovrebbe essere in grado di comprendere ogni aspetto della tua personalità e amarti per come sei.

Il tuo uomo perfetto dovrebbe avere un approccio convenzionale all’amore e alle relazioni. Hai bisogno di qualcuno che si prenda il tempo e lo sforzo per corteggiarti con le parole di amore e azioni romantiche.

Ti farà sentire apprezzata e speciale in ogni momento della giornata. Riuscirà sempre a gestire il tempo per amarti e valorizzarti.

Devi stare alla larga dai ragazzi che vogliono sfruttare la tua natura emotiva e farti sentire non apprezzato e insicuro.

Indipendentemente dal segno zodiacale, tutte noi meritiamo un uomo amorevole e premuroso che ci rispetterà e ci permetterà di essere tutte noi stesse.

L’astrologia ti aiuta a capire che tipo di uomo devi ricercare dato che l’amore e le relazioni possono essere altamente complicati.

Con questi piccoli consigli incontrerai prima o poi il ragazzo perfetto per te.

Continua a credere nell’amore. In bocca al lupo!