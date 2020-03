È bronchite o polmonite? Ecco le differenze tra le due patologie

La bronchite acuta e la polmonite sono spesso confuse perché causano sintomi simili.

Una tosse che dura per settimane o anche di più è il segno distintivo di entrambe le malattie, sia della bronchite che della polmonite.

Tuttavia, ci sono differenze chiave tra queste infezioni che è necessario conoscere.

Se ti è stato diagnosticato una delle due o conosci qualcuno che ne è affetto, scopri quali sono le differenze.

Bronchite

La bronchite acuta è un’infiammazione delle vie aeree che porta ai polmoni.

Può verificarsi dopo una malattia virale come raffreddore o influenza comune o occasionalmente può svilupparsi da solo.

Tipicamente la bronchite è virale, il che significa che gli antibiotici non sono utili nel trattamento

I sintomi includono:

Tosse persistente (con o senza muco)

Gola infiammata

Dolore toracico (peggio con la tosse)

Congestione del torace

Mancanza di respiro

Brividi

Dolori muscolari

La bronchite acuta può risolversi da sola entro circa una settimana ma la tosse può persistere per settimane o addirittura mesi

La bronchite acuta è spesso causata da un virus, quindi gli antibiotici vengono prescritti raramente.

Gli antibiotici sono inefficaci contro i virus e il loro utilizzo per trattare un’infezione virale porta solo alla resistenza agli antibiotici.

Occasionalmente, la bronchite è causata da un batterio e se il tuo medico ritiene che sia così, potrebbe prescrivere antibiotici per trattarla in quel momento.

Più spesso, tuttavia, trattare la bronchite acuta significa semplicemente trovare sollievo dai sintomi fino a quando la malattia non si risolve.

Potresti trovare utili farmaci da banco e dovresti cercare di riposare il più possibile e aumentare anche l’assunzione di liquidi. E sebbene la bronchite acuta sia fastidiosa, in genere non è così grave come la polmonite.

Polmonite

La polmonite è un’infezione nei polmoni. Le persone con polmonite in genere si sentono molto peggio di una persona con bronchite.

Sebbene entrambe le malattie possano causare una tosse dolorosa, la polmonite provoca anche altri sintomi significativi.

Questi possono includere:

Febbre

Dolore al petto

Tosse produttiva (può essere descritta come una tosse “umida” o “bagnata”)

Tosse dolorosa e frequente

Mancanza di respiro

Mal di testa

Fatica

Brividi

Esistono molti tipi di polmonite e alcuni sono più gravi di altri.

Il tipo più comune di polmonite negli adulti è la polmonite batterica. Può causare gravi malattie ed è una delle principali cause di morte tra gli americani.

Il trattamento per la polmonite dipenderà dalla causa, ma se si dispone di polmonite batterica, sarà quasi sempre necessario essere trattati con antibiotici.

Altri farmaci da banco possono essere utili per affrontare anche i sintomi ma parlare con il proprio medico circa quali opzioni sono giuste per te.

Ottenere un riposo adeguato è essenziale quando si ha la polmonite. È una malattia grave che richiede tempo per guarire e guarire.

Bronchite cronica o BPCO

La bronchite cronica, o un’esacerbazione della BPCO, è un altro problema.

Un’esacerbazione della BPCO è semplicemente un peggioramento acuto dei sintomi della BPCO, come respiro sibilante, respiro corto, produzione di muco o tosse.

A seconda del tipo di BPCO che una persona ha (enfisema o bronchite cronica), questi sintomi possono essere leggermente diversi.

I pazienti con bronchite cronica hanno generalmente una maggiore produzione di muco e tosse, mentre le persone con enfisema hanno più respiro corto, sebbene entrambi i tipi di BPCO possano causare un numero qualsiasi di questi sintomi.

Un’esacerbazione della BPCO può essere causata da un’infezione (virus, batteri o altri tipi di polmonite), ma può anche essere causata da cause non infettive come fumi, irritanti o fumo.

Il trattamento per un’esacerbazione acuta della BPCO è spesso steroidi, inalatori e antibiotici (perché le infezioni batteriche spesso si sviluppano durante un’esacerbazione acuta della BPCO).

Se si dispone di bronchite cronica o BPCO e si verifica un peggioramento dei sintomi, contattare il proprio medico. Sarà in grado di determinare il trattamento corretto per te.