Due sparatorie in Usa: morti e feriti in Massachusetts e Illinois

Due sparatorie negli USA hanno causato morti e feriti: in Illinois in una sala da bowling e in Massachusetts durante le riprese di un video.

I cittadini americani tornano a tremare di paura: due diverse sparatorie hanno causato morti e feriti.

Due sparatorie negli States

Sono due gli eventi a colpi di arma da fuoco che hanno appena terrorizzato i cittadini dell’Illinois e del Massachusets.

Un uomo armato ha sparato senza motivo in una pista da bowling a Rockford, in Illinois. Nessuno si aspettava che, durante una tranquilla partita di bowling dove ci sono anche bambini e ragazzi, qualcuno potesse aprire il fuoco sui giocatori e uccidere i presenti.

Sono tre le persone rimaste uccise nella sparatoria nella sala da bowling ma non solo loro sono vittime dell’accaduto, altre 3 persone sono rimaste ferite e tutti i presenti sono rimasti scioccati. L’uomo ha aperto il fuoco verso le 19.00 di sabato scorso all’interno della sala mentre tutti giocavano tranquillamente le loro partite.

La polizia, si legge su Adnkronos.it, ha fermato un soggetto che ora è sospettato di aver aperto il fuoco, per ora è in custodia nelle mani delle forze dell’ordine. Nessuno ha diffuso alcun dettaglio sulle vittime rimaste uccise o ferite nella sparatoria.

Tom Mc Namara, il sindaco di Rockford, ha chiesto ai suoi cittadini e in particolare a coloro che erano sul luogo della sparatoria di fornire tutto l’aiuto possibile per smascherare il malvivente.

Il sindaco ha dichiarato:

sono arrabbiato e rattristato dalla violenza di questa sera.

Ha continuato affermando di sentirsi ed di essere vicino alle famiglie delle vittime augurando a coloro che sono rimasti feriti una pronta guarigione. Gli investigatori e la polizia hanno molto da fare per concludere in fretta le indagini e trovare il colpevole, con l’aiuto dei cittadini tutto sarà più veloce e semplice.

Massachusetts, pallottole sparate in un video musicale

Oltre alla sparatoria in Illinois è accaduta, pochi giorni dopo, un’altra sparatoria che ha sconvolto i cittadini del Massachusetts.

Mentre veniva girato un video musicale c’è stata una sparatoria improvvisa. I colpi di arma da fuoco hanno provocato la morte di una persona mentre altre 5 sono rimaste ferite.

Le forze dell’ordine sono state avvertite ieri alle 5.30 di pomeriggio circa, la sparatoria è avvenuta a Lynn. Una delle vittime è in condizioni molto gravi ed è ricoverata in terapia intensiva. La polizia sta cercando più di un sospettato, gli autori della sparatoria sono in fuga.