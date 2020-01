Due morti carbonizzati a Genova: terribile incidente nel centro città

Incidente a Genova nella notte con un bilancio di due persone morte carbonizzate a seguito dello schianto. Una terza persona è stata salvata

Incidente a Genova con la morte di due persone dopo il terribile schianto. Ecco cosa è successo.

Due persone morte carbonizzate dopo lo schianto

Un terribile incidente avvenuto questa notte alle 3 al centro della città, come riporta nel dettaglio il Secolo XIX. L’auto si è schiantata e poi ha preso fuoco: due persone sono morte carbonizzate mentre una terza persona è sopravvissuta.

Non ci sono ancora dettagli in merito a cosa possa aver creato questo terribile incidente, ma secondo una prima ricostruzione nell’auto viaggiavano tre amici che si stavano dirigendo verso il centro della città.

Il guidatore ha perso il controllo ed è finito fuori strada, con impatto violento. L’auto ha preso immediatamente fuoco e solo uno dei tre passeggeri è riuscito a portarsi fuori dall’abitacolo – grazie all’intervento di un testimone che ha assistito a tutta la scena.

I residenti che hanno udito lo schianto sono accorsi in strada, aiutando il terzo passeggero e allertando i soccorsi che sono pervenuti prontamente. Una volta arrivati sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che confermare il decesso dei due passeggeri – morti carbonizzati.

Il terzo ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo e non risulta essere in pericolo di vita.

La dinamica e le indagini

La polizia municipale ha chiuso il tratto interessato per più di due ore al fine di poter effettuare tutti i rilievi sul luogo dell’impatto.

Ora è da verificare quale sia la dinamica dell’incidente e perché l’auto si sia schiantata. Sarà fondamentale la testimonianza del ragazzo sopravvissuto che verrà ascoltato nelle prossime ore.