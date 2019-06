Tragedia a Dubai, schianto violento di un bus turistico: sale il bilancio dei morti di diverse nazionalità

Un incidente mortale a Dubai per lo schianto di un bus turistico, le cui cause sono ancora al vaglio degli inquirenti – nonostante il bilancio dei morti tenda a salire vertiginosamente.

E’ accaduto ieri sera su un pullman che trasportava 31 turisti – tutti di nazionalità differenti – che si è schiantato contro il cartello per l’uscita verso Al Rashidiya mentre viaggiava sulla Sheikh Mohamed bin Zayed Road.

Lo rende noto The National, dove si evince che in un primo momento le vittime dello schianto erano 15 per poi aumentare a 17, con due turisti morti una volta arrivati all’ospedale.

I sette feriti sono stati portati urgentemente all’Ospedale e, secondo una prima indiscrezione, sarebbero molto gravi.

Erano le 17.40 quando il mezzo si è schiantato improvvisamente contro il cartellone dell’uscita. A prima vista il tetto e il lato sinistro sono stati completamente danneggiati, mentre il lato destro intatto.

Le cause sono ancora da accertare, ma la polizia ha parlato di “semplici errori di negligenza” – chiedendo agli autisti molta più attenzione, anche sulle manovre apparentemente banali.

La compagnia dei trasporti di Oman, ha postato un Tweet con le scuse e le condoglianze per le famiglie avvolte dal dolore, confermando di essere a lavoro con le autorità per capire la dinamica dell’incidente.

Confermata la presenza di otto indiani a bordo, che hanno perso – purtroppo – tutti la vita.

L’autista è grave ed è stato trasportato in Ospedale, chiave della dinamica forse per un malore o una distrazione. Ora si attende di conoscere la nazionalità degli altri passeggeri e altre informazioni sul tragico accaduto.

#Announcement on the unfortunate accident which occured at Dubai and led to fatalities and injuries pic.twitter.com/X15z3woPxH

— مواصلات MWASALAT-عُمان (@mwasalat_om) June 6, 2019