Drusilla Gucci non smette di sorprendere i suoi fan, scopriamo cosa ha rivelato poco fa.

La pronipote del fondatore della nota casa di moda, è il personaggio de L’isola dei Famosi 2021 più amato di sempre. Dopo il reality di Ilary Blasi, sui social è diventata una vera e propria influencer.

Drusilla Gucci: la morte e le ossa

Ormai la nota ex naufraga, dopo essere stata eliminata dal programma, sta frequentando numerosi salotti televisivi.

Lei è ormai molto amata dal pubblico e dai suoi 68 mila follower su Instagram.

Come tutti sappiamo, la ragazza ha una passione molto particolare, che in pochi comprendono.

Drusilla ha un lato macabro e oscuro che non nasconde, lei è affascinata dal mondo della morte e delle ossa.

La sua collezione di teschi è ormai famosa in tutta Italia.

Possiede delle corna di cervo, ossa di gatto, coniglio, cinghiale e tanti altri scheletri.

Un hobby fuori dal comune, che però ha attirato l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Il suo tono di voce pacato che va in contrasto con la sua risata fine e acuta ha davvero conquistato il cuore di tutti.

Poche ore fa Gucci ha fatto una confessione improvvisa sui social, lasciando a bocca aperta migliaia di persone, scopriamo cosa ha detto.

Drusilla Gucci, la confessione

Finalmente Drusilla ha rivelato il motivo del suo interesse per le ossa, in particolare per i teschi.

Lady Gucci ha dichiarato:

“Voglio spiegarvi cosa rappresentano per me. In primis le trovo un’opera d’arte naturale, dalle linee pulite e dalle forme che conservano l’eco della vita. Per di più sono l’oggetto materiale che simboleggia la mia filosofia.”

Drusilla ha sempre rivelato che secondo lei la società ha bisogno di ritornare alle cose semplici che ci facciano ricordare la nostra vera essenza.

Inoltre ha aggiunto:

“La morte è diventato il nuovo tabù del nostro secolo. Non se ne parla, ci si tappa gli occhi, si nega, ci si crede immortali. Ma non lo siamo. I teschi sono un remind costante a cogliere l’attimo,che tutto perisce e tutto si trasforma.”

Per questo invita tutti a riflettere sulla morte e sull’ascolto dei pensieri.

Moltissime persone, hanno trovato il discorso dell’ex naufraga fantastico e veramente profondo.

Drusilla Gucci è una grande scoperta come hanno dichiarato vari utenti del web.

Una ragazza estremamente umile, semplice e intelligente con dei pensieri a volte non compresi ma “terribilmente” affascinanti.